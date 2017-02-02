С возрастом наш организм становится все более и более уязвимым: у многих людей начинает повышаться артериальное давление, появляются головные боли, одышка, но чаще всего беспокоят боли в суставах, спине и шее, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Болезни позвоночника, такие как остеохондроз и спондилоартроз – одни из самых распространенных заболеваний в мире. Известно, что боли в спине на том или ином этапе жизни испытают 80% людей. Нарушения со стороны костно-мышечной системы являются первостепенной проблемой для людей пожилого возраста, поскольку существенно влияют на качество и продолжительность жизни. Важно отметить, что заболевания опорно-двигательного аппарата у пожилых встречаются вдвое чаще, чем заболевания сердечно-сосудистой системы. Однако не надо думать, что остеохондроз – прерогатива людей старшего возраста. К сожалению, боль в спине довольно часто испытывают и молодые люди. Этому способствует современный образ жизни, в частности растущая тенденция к длительному пребыванию в неблагоприятных фиксированных позах, отсутствие нормальной двигательной активности, неправильное питание. При этом происходит чрезмерная нагрузка на отдельные его структуры и прежде всего на межпозвонковые диски и суставы позвоночника, соединяющие между собой отдельные позвонки (дугоотросчатые суставы), и как следствие – развитие болезни.

Основными факторами, ведущими к развитию дегенеративных заболеваний позвоночника, признают неправильное строение тела (нарушение осанки, врожденная дисплазия суставов), слабость мышц спины, избыточный вес, ожирение, травмы и т. д. В последнее время все больше говорят о наследственной природе этого недуга: если биохимические свойства хрящевой ткани генетически слабые, межпозвонковый диск хуже переносит нагрузку и быстрее изнашивается. В большой опасности люди в возрасте от 25 до 49 лет, жизнь которых связана с максимальными нагрузками, кто много времени проводит за рулем автомобиля, занимается тяжелым физическим трудом или профессиональным спортом. Не проходят бесследно и любые травмы позвоночника. Но самую большую группу риска составляют люди, ведущие малоподвижный образ жизни и имеющие избыточный вес.

Будьте внимательны, если у вас появились следующие симптомы:

* мурашки в руках, онемение и боли в шее, затылке;

* головные боли, головокружение – это, возможно, проблема шейного отдела позвоночника;

* затруднение дыхания, неприятные ощущения между лопаток, боли в грудном отделе – это, возможно, проблема грудного отдела позвоночника;

* тяжесть в пояснице, онемение в ногах, периодически сводит икры ног – это, возможно, проблема поясничного отдела позвоночника.

Помните: в случаях возникновения боли, которую в Древней Греции считали «стражем здоровья», в частности, боли, проявляющейся в спине, желательно не увлекаться самолечением, так как в каждом конкретном случае необходимо уточнение диагноза. Это может сделать ваш лечащий врач, к которому вам следует вовремя обратиться.

Рекомендации по лечебной физкультуре при остеохондрозе позвоночника

Комплекс лечебной гимнастики в остром периоде

И. п. лежа, валик под ногами. Сгибание и разгибание стоп и пальцев кистей в кулак.

И. п. лежа, левая нога согнута в колене. Сгибание и разгибание правой ноги, скользя пяткой по постели. После 8-10 повторений – то же другой ногой.

И. п. лежа, валик под ногами. Поочередное поднимание рук вверх.

И. п. лежа, левая нога согнута в колене. Отведение правой ноги в сторону. После 8-10 повторений – то же другой ногой.

И. п. лежа, валик под ногами. Поочередное выпрямление ног в коленях, опираясь бедрами о валик.

И. п. лежа, ноги согнуты. Поочередное сгибание согнутых ног к животу.

И. п. лежа, ноги согнуты. Поочередное отведение коленей в стороны.

Мнение эксперта

А.C. Никифоров, д. м. н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РГМУ, Москва:

– Остеохондроз позвоночника и спондилоартроз в настоящее время встречаются очень часто, при том нередко проявляются уже у молодых людей. Этому способствует меняющийся образ жизни человека и, в частности, растущая тенденция к длительному пребыванию в неблагоприятных фиксированных позах. А эффективность лечения далека от желаемого результата из-за позднего обращения больного за помощью к врачу-специалисту. Своевременная диагностика заболевания на ранних его стадиях позволяет обеспечить адекватное лечение и дает возможность если не вылечить заболевание, то предупредить его дальнейшее прогрессирование и инвалидизацию больного. Так, при остеохондрозе и спондилоартрозе позвоночника раннее назначение специальных реабилитационных мероприятий, а также препаратов, способных повлиять на обменные процессы в хрящевой ткани (хондропротекторов), может значительно улучшить течение болезни и повысить качество жизни пациента.

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