Ученые подобрались к разгадке диабета

Ученые обнаружили группы новых комбинаций генов, которые повышают риск заболевания диабетом типа 2.

В ходе одного из крупнейших исследований генетической изменчивости у человека, ученые протестировали ДНК более чем 32.000 человек из пяти стран мира, чтобы обнаружить места, где «гнездятся» генетические факторы риска этой формы диабета, которая считается настоящей убийцей.



Данный тип исследований, называемых изучением «широких ассоциаций генома, обещает начать новую эру в области генетики. Большинство прорывов в борьбе с заболеваниями сделаны на настоящий момент в обнаружении мутации одного-единственного гена, вызывающего заболевание.



Однако некоторые из самых известных в мире убийц, таких, как сердечно-сосудистые заболевания и диабет, обусловлены сложным взаимодействием многих генов и современным образом жизни. Именно поэтому „охотиться“ на этих генетических преступников до сих пор было почти невозможно.

Результаты работы, проводимой тремя международными исследовательскими группами, которые поделились своими выводами, были опубликованы в четверг в Интернет-журнале Science.

Теперь ученые должны выяснить, что именно делают эти гены. Есть надежда, что они укажут новые пути лечения и профилактики заболевания, которому во всем мире подвержены 170 миллионов человек, и число больных постоянно растет.

При наличии диабета типа 2, организм постепенно теряет свою способность использовать тот гормональный ключ, который позволяет превращать сахар, находящийся в крови в инсулин. Эта также одна из основных причиной болезней сердца, так как высокий уровень сахара в крови ведет к повреждению кровеносных сосудов. Кроме того, он приводит к почечной недостаточности и слепоте.

Ожирение и недостаток физических упражнений – это главные факторы риска. Но, несомненно, важную роль играет наследственность. Люди, у которых родители или близкие родственники болели диабетом, имеют в 3,5 раза выше шанс получить это заболевание по наследству, чем те, у кого в семье никто диабетом не болел.



medicus.ru

