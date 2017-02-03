Пришла пора извлекать аппендицит

Представьте себе хирургическую операцию, которая выполняется без общей анестезии, практически не требует времени для последующего восстановления организма и не оставляет на теле видимых рубцов. Есть при этом и свои «но»: во рту может на время остаться весьма неприятный вкус вместе с частью вашей селезенки, предстательной железы или желчного пузыря, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Трансгастральная операция, то есть проводимая через желудок (этот тип операций имеет также официальное название – транслюминальная эндохирургия через естественные отверстия (Natural orifice translumenal endosurgery — NOTES), предполагает введение гибких хирургических инструментов и видеокамеры через рот пациента. Таким образом они достигают брюшной полости. При этом врачу необходимо сделать лишь небольшой прокол в животе. Когда операция завершена, хирург извлекает удаленную ткань и инструменты обратно через рот пациента и накладывает один, максимум два шва на прокол.



Некоторым эта процедура может показаться отвратительной, для других заявление об отсутствии послеоперационных рубцов на теле звучит почти неправдоподобно. Как бы то ни было, эти операции уже делаются.

Только за последние пару недель три независимые бригады хирургов из Европы и США сообщили, что они провели NOTES. А индийские врачи говорят, что они уже несколько раз извлекали аппендицит через рот.

В медицинском центре университета штата Огайо в Колумбусе, США, нескольким пациентам был поставлен диагноз «рак поджелудочной железы». Это дало возможность хирургам провести операцию по отсечению пораженного участка через рот. А двум женщинам — одной в Нью-Йорке, другой в Страсбурге, Франция – желчный пузырь удаляли с помощью немного измененного метода: врачи проникали в брюшную полость через надрез, сделанный во влагалище.

Как и любые другие операции, NOTES имеют определенную степень риска, включая возможность внутреннего кровотечения, или послеоперационной боли, вызванной раздуванием брюшной полости с помощью двуокиси углерода для облегчения работы хирургов. Однако успех подобных операций может открыть двери для их более широкого внедрения в хирургическую практику. Вне всякого сомнения, этот способ имеет эстетическое значение, поскольку не оставляет на теле пациентов никаких следов работы медиков.

«Даже в тех случаях, когда операцию делают через небольшой прокол или надрез, пациент остается нетрудоспособен, как минимум, несколько дней», — отмечает Ли Сванстром, директор клиники в Портланде, штат Орегон, США, которая специализируется на подобных операциях желудочно-кишечного тракта. — Что касается NOTES, то после них больной может вернуться на работу в тот же день".

И еще один несомненный плюс операций, проводимых через естественные отверстия. Относительно слабая боль, которая сопровождает NOTES, позволяет проводить подобные процедуры под несильным успокоительным, а не под общим наркозом. Следовательно, она как нельзя лучше подходит для пожилых или тяжело больных пациентов, которым общая анестезия противопоказана.



medicus.ru