Британские медики считают, что служащие, ежедневно проводящие много часов за рабочим компьютером, подвержены более высокому риску закупорки вен тромбами, чем пассажиры, совершающие дальние авиаперелеты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Согласно научным данным профессора Ричарда Бисли из Института медицинских исследований Веллингтона, треть пациентов, поступающих в медицинские учреждения с диагнозом тромбоз глубоких вен, – сотрудники различных фирм, часами сидящие за монитором.
Из 62 больных с этим диагнозом, охваченных исследованием Бисли, таких оказалось 34%.
А пациентов, попавших в больницу с тромбозом после недавнего длительного авиаперелета, – 21%.