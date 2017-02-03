Летать полезнее, чем работать за компьютером

Британские медики считают, что служащие, ежедневно проводящие много часов за рабочим компьютером, подвержены более высокому риску закупорки вен тромбами, чем пассажиры, совершающие дальние авиаперелеты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Согласно научным данным профессора Ричарда Бисли из Института медицинских исследований Веллингтона, треть пациентов, поступающих в медицинские учреждения с диагнозом тромбоз глубоких вен, – сотрудники различных фирм, часами сидящие за монитором.

Из 62 больных с этим диагнозом, охваченных исследованием Бисли, таких оказалось 34%.

А пациентов, попавших в больницу с тромбозом после недавнего длительного авиаперелета, – 21%.



medicus.ru