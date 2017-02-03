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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Летать полезнее, чем работать за компьютером
    Опубликовано: 2017-02-03 11:44:51

    Британские медики считают, что служащие, ежедневно проводящие много часов за рабочим компьютером, подвержены более высокому риску закупорки вен тромбами, чем пассажиры, совершающие дальние авиаперелеты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     Согласно научным данным профессора Ричарда Бисли из Института медицинских исследований Веллингтона, треть пациентов, поступающих в медицинские учреждения с диагнозом тромбоз глубоких вен, – сотрудники различных фирм, часами сидящие за монитором.

    Из 62 больных с этим диагнозом, охваченных исследованием Бисли, таких оказалось 34%.

    А пациентов, попавших в больницу с тромбозом после недавнего длительного авиаперелета, – 21%.

    medicus.ru

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