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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Герпес повышает риск сердечных приступов
    Опубликовано: 2017-02-03 08:44:01

    Герпес на губах повышает риск возникновения болезней сердца. Ученые из университета Сиэтла обследовали более 600 человек старше 65 лет, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Оказалось, что люди, в крови которых обнаруживаются антитела к вирусу простого герпеса первого типа (HSV-1), в два раза чаще переносят сердечные приступы и умирают от болезней сердца.


    Доктор Дэвид Сисковик отметил, что эти данные имеют большое значение, так как герпес широко распространен. В последнее время проведен ряд исследований влияния инфекций и воспалений на сердце. Так, калифорнийские ученые обнаружили способность другого часто встречающегося микроба — хламидий — распространяться по сосудам в белых клетках крови.


    Они предполагают, что хламидии вызывают воспаление и уплотнение стенок артерий. Результаты этих исследований были опубликованы в журнале Circulation. Полученные данные открывают новые перспективы лечения и профилактики болезней сердца, в частности, применение антибиотиков.

    medicus.ru

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