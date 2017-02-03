Герпес повышает риск сердечных приступов

Герпес на губах повышает риск возникновения болезней сердца. Ученые из университета Сиэтла обследовали более 600 человек старше 65 лет, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Оказалось, что люди, в крови которых обнаруживаются антитела к вирусу простого герпеса первого типа (HSV-1), в два раза чаще переносят сердечные приступы и умирают от болезней сердца.



Доктор Дэвид Сисковик отметил, что эти данные имеют большое значение, так как герпес широко распространен. В последнее время проведен ряд исследований влияния инфекций и воспалений на сердце. Так, калифорнийские ученые обнаружили способность другого часто встречающегося микроба — хламидий — распространяться по сосудам в белых клетках крови.



Они предполагают, что хламидии вызывают воспаление и уплотнение стенок артерий. Результаты этих исследований были опубликованы в журнале Circulation. Полученные данные открывают новые перспективы лечения и профилактики болезней сердца, в частности, применение антибиотиков.



medicus.ru