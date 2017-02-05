Ревность влияет на визуальное восприятие женщины

В моменты проявления ревности у женщины искажается зрительное восприятие мира, считают американские исследователи из Делаверского университета.

Психологи задействовали в эксперименте семейные пары. Женщинам нужно было наблюдать за чередующимися изображениями красивых ландшафтов и неприятных картинок. В этот момент их партнеры сидели за соседними компьютерами, также оценивая ландшафты, однако в определенный момент мужчин попросили оценить привлекательность женщин на фотографиях.

Специалисты зафиксировали, что чем более сильное чувство ревности испытывала женщина, тем сложнее ей удавалось выявить красивые изображения на своем экране, и тем сильнее ее раздражали неприятные картинки.

Ученые пришли к выводу, что переживаемые женщиной эмоции вмешались в процесс обработки сигналов от органов восприятия. Специалисты намерены продолжить эксперимент, чтобы выяснить, как ревность влияет на мужчин.

medicinform.net