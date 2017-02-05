  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ревность влияет на визуальное восприятие женщины
    Опубликовано: 2017-02-05 16:04:12

    В моменты проявления ревности у женщины искажается зрительное восприятие мира, считают американские исследователи из Делаверского университета.

    Психологи задействовали в эксперименте семейные пары. Женщинам нужно было наблюдать за чередующимися изображениями красивых ландшафтов и неприятных картинок. В этот момент их партнеры сидели за соседними компьютерами, также оценивая ландшафты, однако в определенный момент мужчин попросили оценить привлекательность женщин на фотографиях.

    Специалисты зафиксировали, что чем более сильное чувство ревности испытывала женщина, тем сложнее ей удавалось выявить красивые изображения на своем экране, и тем сильнее ее раздражали неприятные картинки.

    Ученые пришли к выводу, что переживаемые женщиной эмоции вмешались в процесс обработки сигналов от органов восприятия. Специалисты намерены продолжить эксперимент, чтобы выяснить, как ревность влияет на мужчин.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...