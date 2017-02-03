Ученые вырастили вены в лаборатории

Американским исследователям в лабораторных условиях удалось вырастить вены, которые можно использовать для проведения диализа и операций на сердце.

Для производства искусственных вен ученые из компании Cytograft Tissue Engineering взяли небольшой образец клеток кожи с руки, на основе которых в лаборатории вырастили тонкий лист клеток.

Затем этот лист свернули, как рулон оберточной бумаги, и обрабатывали питательными веществами, пока он не сросся, образуя полую трубку. После этого трубка обрастала вторым типом клеток, взятым из поверхностных вен пациента. Таким образом, за несколько недель были выращены вены длиной в 20 сантиметров.

Эксперты сообщили, что в ходе испытания искусственные вены пересадили трем пациентам с тяжелым заболеванием почек и на данный момент имплантаты успешно работают, а пациенты хорошо себя чувствуют.

medicinform.net