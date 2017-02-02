Энергетики и спортивные напитки наносят непоправимый вред зубам

Уже через пять дней регулярного употребления энергетических или спортивных напитков зубная эмаль может иметь необратимые повреждения, сообщается в исследовании Академии общей стоматологии США, передает Daily Mail.

Исследователи изучили уровень кислотности в 13 видах спортивных напитков и девяти – энергетических. Образцы зубной эмали человека погрузили в каждый напиток на 15 минут, а после этого поместили на 2 часа в искусственную слюну. Ученые повторяли эти действия 4 раза в день в течение 5 дней, чтобы воспроизвести воздействие, которому подвергают свои зубы люди, регулярно употребляющие энергетики и спортивные коктейли.

В результате исследования было обнаружено, что через пять дней эмаль получила необратимые повреждения, причем образцы, побывавшие в энергетиках, пострадали в два раза больше, чем те, которые были помещены в спортивное питье.

Как отмечают ученые, почти все молодые люди знают о том, что газированная сладкая вода портит зубы, но считают, что эти напитки лучше, чем «обычная газировка».

«Большинство из них были бы шокированы, если бы узнали, что пить энергетики все равно, что полоскать рот кислотой», – подчеркнула исследователь из Университета Южного Иллинойса Поонам Джаин.

medicinform.net