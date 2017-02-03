Бактерии: средство диагностики

Новое исследование помогло методики раннего диагностирования диабета. есть ли у вас диабет 2 типа, способны показать… кишечные бактерии.

После анализа и сопоставления почти 60 тысяч бактериальных маркеров здоровых людей и страдающих диабетом 2 типа, ученые обнаружили, что есть нечто общее в микрофлоре кишечника больных пациентов.Как правило, бактериальная среда в кишечнике людей, страдающих диабетом 2 типа, более враждебна воздействию различных лекарственных препаратов, а значит, увеличивает сопротивление организма любым методам лечения.

Определившись с тем, что кишечные бактерии могут указывать на наличие у человека диабета 2 типа, специалисты не могут однозначно утверждать, что именно они являются причиной данного заболевания.

В дальнейшем планируется взять кишечные бактерии у человека, страдающего диабетом 2 типа и пересадить в кишечник мышей. Последующее состояние здоровья животных подскажет ученым, насколько именно бактерия влияет на развитие этого заболевания.

Количество людей в мире, страдающих от данного заболевания постоянно возрастает, и зачастую человек даже не знает об этом.

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