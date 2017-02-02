Витамин D необходим во время беременности

Данные недавнего исследования испанских специалистов подтверждают полезность витамина D не только для малышей, но и для их мам во время беременности.

В результате обследования почти двух тысяч рожениц и их младенцев выяснилось, что нехватка витамина D во время беременности приводит к слабой развитости у новорожденных двигательных навыков, а также другим проблемам с психомоторикой.

В большинстве нехватка витамина D у беременных связана с незнанием того, что этот вопрос необходимо контролировать. В группу риска попадают женщины с избыточным весом или страдающие ожирением, а также женщины из нижних социально–экономических слоев и женщины со смуглой и темной кожей.

Возникает вопрос: «Какое количество витамина D во время беременности считается достаточным?» Ученые не могут дать точный ответ, поскольку исследования только ведутся.

На сегодняшний день витамин D включен в состав витаминов, рекомендуемых женщинам во время беременности. Его дозировка в этих препаратах является приблизительной и будет пересматриваться. Возможно, будут сделаны рекомендации относительно не только необходимого количества данного витамина, но и периодов его приема.

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