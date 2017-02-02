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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Детское ожирение: вина родителей
    Опубликовано: 2017-02-02 13:44:02

    В цивилизованный странах в последнее время возрос спрос на школьную форму больших размеров. Эта простая подробность свидетельствует о том, что наши дети прибавляют в весе, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Статистика демонстрирует следующие данные: 33% детей страдают ожирением в возрасте одиннадцати лет, а в возрасте пяти лет – 22%. Проблема усугубляется тем, что избыточный вес не только ограничивает жизненное пространство ребенка, но и повышает риск изменения кровяного давления, уровня холестерина и развития сердечнососудистых заболеваний.

    Причины распространения эпидемии ожирения среди подростков и детей очевидны и для специалистов, и для родителей. Они включают и неосведомленность в правилах здорового питания, и отсутствие денег и времени на организацию правильного ежедневного рациона, и изобилие в магазинах высококалорийных продуктов питания, не содержащих питательной ценности, но привлекающих внимание ребенка.

    Важным фактором также является нежелание современных детей вести активный и подвижный образ жизни. Их предпочтение – это телевизор и компьютер. Занятость родителей не позволяет контролировать ребенка ежечасно. В результате формируется привычка к неправильному питанию, которую будет достаточно сложно изменить на протяжении всей жизни.

    Главная психологическая проблема в попытке преодолеть эпидемию детского ожирения состоит в том, что наши дети не могут быть нашими союзниками в этом вопросе. Пока они сами не поймут связи между своим лишним весом и образом жизни и питания, изменить сложившуюся ситуацию невозможно.

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