Вариант стабилизации поврежденных вен: лазерная коррекция без проблем Опубликовано: Варикозное расширение вен - наиболее распространенное заболевание среди людей разной возрастной категории. В условиях ритма современности, часто данный недуг и его лечение затягивается до последнего момента. Без хирургического вмешательства в такой ситуации не обойтись. Дабы разрешить проблему варикозного расширения вен максимально комфортно и безболезненно для пациента, необходимо воспользоваться услугами профессионалов, которые могут предложить несколько решений задачи.



Что такое лазерное лечение вен?



Лечение варикоза лазером - самая безопасная и простая процедура для пациента. В то время, как радикальное хирургическое вмешательство проходит с массой болезненных симптомов и осложнений, лазерная коррекция абсолютно безболезненна на всех этапах лечения. Лазерное лечение варикоза сегодня - это эффективная методика терапии, которая помогает за небольшой промежуток времени решить проблему имеющихся уже деформированных вен максимально безопасно.



Операция лазерной коагуляции устраняет расширение вен в поверхностных слоях любой локализации за несколько часов. При этом снижается риск инфицирования во время процедуры, а отек конечностей максимально снижен. Широко распространенно лазерное оперативное вмешательство во время острого поражения сосудов ног. Также применяется для лечения варикоза в области малого таза.



Когда необходима лазерная коррекция?



Удаление вен лазером - самый последний вариант решения проблемы. Когда вены ног и рук настолько деформированы, что могут привести к смерти пациента, врачом принимается решение о срочной госпитализации пациента с быстрейшим выздоровления. Операция лазерной установкой проводится обязательно амбулаторно. Площадь операционного момента мала, поэтому изменения происходят внутри самих вен. Дополнительно не требуется введение местного либо общего анестетика. Через микроразрез на поверхности кожи, врач внутрь венозного сосуда вставляет световод. Такое техническое приспособление с применением лазерного излучения, импульсного характера воздействует на вены с определенной длиной волны. Излучение как бы вытесняет кровь из поврежденного участка. Тем временем стенки сосудов прилипают одна к другой, закрывая полностью кровоток и поврежденное место больше не будет приносить дискомфорт. Функцию перекачивания крови берут на себя другие глубокие вены конечностей, нагрузки на сердечно-сосудистую систему больше нет, риск устранен максимально быстро.



Реабилитационный период



После проведения оперативного вмешательства пациенту могут порекомендовать стационарное наблюдение, однако никакого видимого дискомфорта, мини травм и болезненности после вмешательства не наблюдается. Специалисты клиники максимально качественно и быстро проводят все вмешательства в сосудистую систему. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.