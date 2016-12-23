ГБО Prins: факты о продвинутой системе

Газобаллонная аппаратура голландцев занимает топовые рыночные позиции. Причем как в отношении цены, так и по инженерной части. Особенно компания отличилась в сегменте установок 5 поколения. Но начнем с заслуживающих внимания фактов о главных агрегатах голландского оборудования 4 поколения:

- редуктор испаритель;

Агрегат корректно работает на велветрониках, турбодвигателях, компрессорах, системах FSI и TSI. Наличие разряжения в коллекторе ДВС этому редуктору не требуется.

- форсунки Keihen;

В ГБО Prins применяют японские скоростные форсы. Они компактны, бесшумны, обходятся без ремонта 200−250тыс. пробега. Монтируются на фирменную принсовскую рампу.

- ЭБУ – здесь самое интересное;

Блок работает исключительно с диагностическим программным обеспечением Принс. Под каждую модификацию ДВС, вплоть до VIN кода, – свой софт. Автокалибровка не требуется, впрочем как и настройки через OBD.

Прежде чем установить Принс, автовладелец предоставляет данные техпаспорта авто. Не для всех машин разработали софт! – Подробно узнавайте в установочном центре vipgaz.com.ua/gbo/prins. Подобное встречается либо по причине редкой для европейского рынка модели, либо из-за преклонного возраста машины.

Комплект оборудования под конкретную модель включает оригинальные кронштейны, крепления, метизы, переходники, запорная арматура. Даже кнопка управления режимами газ/бензин имеет ту же подсветку, что и приборная панель авто. Все это сопровождается подробнейшей инструкцией монтажа, которую следует неукоснительно соблюдать. Иначе оборудование снимается с гарантии:

1. Производитель разъясняет, где и в каком порядке размещать агрегаты ГБО Prins.

2. Электропровод прилагается с цифровой маркировкой и нужной длины.

3. Длина шлангов, газопроводов и патрубков также скрупулезно рассчитана.

В результате получают идеальную компоновку установки под капотом − Красота! За порядком в эстетике и эргономике следует техническое совершенство – определить, на каком топливе работает двигатель в данную минуту сложно даже мотористу. Особенно, если речь идет о жидком впрыске пропана, где голландцы совершили техническую революцию.

Система Direct LiquiMax − ГБО 5

Не так давно рынок наблюдал за интригой, кто станет технологическим лидером в сегменте автомобильных газовых установок, итальянцы или голландцы. Благодаря немецкому усердию, победили ребята из Нидерландов. Теперь пропан впрыскивается в камеру сгорания вместо бензина. Естественно, розничная стоимость такой установки еще выше. Поэтому компания параллельно со свободными продажами, реализует совместные программы с автопроизводителями, чтобы уже на конвейере оснащать автомобили системой Direct LiquiMax. Пока массовый рынок ждет, избранные уже катаются с оборудованием 5-поколения под капотом.

