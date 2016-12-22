Экипировка для мотоциклистов

Одежда для людей, выбравших в качестве транспортного средства мотоцикл, должна одновременно быть достаточно комфортной и иметь составляющие для защиты от травм. Большинство мотоциклистов стараются брать стильные и модные курточки, шлемы, и другую атрибутику. Однако привлекательный внешний вид это еще не все: подшлемник, мотокуртка, мотоперчатки и другие изделия тщательно продумываются дизайнерами и конструкторами, чтобы обеспечить как можно больший уровень безопасности.

Качество изделий

В продаже можно найти заметно отличающиеся по цене изделия. Фирмы с узкой специализацией, как правило, выпускают более качественные детали мотоэкипировки, однако и цена их намного выше. При подборе нужно учитывать удобство амуниции, хорошо севшая мотоэкипировка будет защищать лучше.

Шлемы имеют большое значение, если ездить осторожно и на небольшие расстояния, то понять разницу между хорошим и не особо устойчивым к повреждениям изделием возможно не придется. А вот для более серьезных поездок стоит подумать об удобстве и своем здоровье.

Очки от хорошего производителя никак не влияют на обзор, не будут запотевать и легко царапаться. Важно, чтобы очки и шлем состыковывались, поэтому нужно покупать их одновременно, или взяв с собой уже имеющееся изделие.

Защитить верхнюю часть тела помогает моточерепаха, ее значение примерно равноценно шлему. Она носится под курткой и доказала свою эффективность, и спасла многих мотоциклистов, попавших в ДТП. Правильно изготовленная моточерепаха надлежащего качества не разлетится на кусочки и может даже спасти жизнь.

Куртки отличаются по сезонности. Для дальнобоя обязательно иметь плотную куртку, например из кордура, а для теплого времени года, либо активной езды достаточно более легкой одежды.

Наколенники подбираются в зависимости от того, как вы ездите. Слишком сложные модели защищают больше, но ходить в них неудобно, они могут мешать надеть одежду.

Где лучше всего купить мотоэкипировку?

Современным и удобным местом для покупки большинство людей считают интернет-магазины. Такие покупки занимают меньше времени, позволяют сразу узнать о наличии товара, расценках, ассортименте, часто удается сэкономить. На сайте интернет-магазина motodvk представлен широкий выбор всего необходимого, в частности можно купить качественный открытый шлем для скутера. Площадка позволяет с комфортом посмотреть каталог товаров и уже доказала свою надежность многим клиентам, успешно функционируя более чем 10 лет. В ютубе можно найти краш тест шлема к-51 и краш тест визоров на шлем, предлагаемого магазином, в котором хорошо виден высокий уровень защиты, который он дает: он практически неубиваем.