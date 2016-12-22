Украинский испытательный центр защитит рынок от некачественных самоспасателей

Испытательный центр при Научно-производственном предприятии «ES Полимер» (г. Бахмут, Донецкой обл.,) получил аттестат Национального агентства аккредитации Украины на проведение лабораторных испытаний изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Центр является одной из немногих лабораторий в Украине, которая может провести полные испытания сложных дыхательных аппаратов и выдать протокол, необходимый для сертификации и продажи СИЗОД на украинском рынке.

Испытательный центр имеет всё необходимое для проведения полного цикла испытаний сложного высокотехнологичного дыхательного оборудования. Аттестат аккредитации НААУ позволяет центру в Бахмуте выдавать протоколы испытаний для таких сложных и специфических аппаратов как изолирующие шахтные и гражданские самоспасатели, респираторы на сжатом кислороде, дыхательные аппараты на сжатом воздухе, полнолицевые маски. В дальнейшем планируется аккредитация центра на проведение лабораторных испытаний фильтрующих СИЗОД.

Комплекс возможностей лаборатории не имеет аналогов в Украине: здесь проводят дыхательные, людские, климатические тесты, позволяющие имитировать дыхание человека в зависимости от нагрузки в экстремальной ситуации. Лаборатория также имеет собственный полигон для испытаний.

В Украине правила подтверждения соответствия продукции стандартам гармонизированы с европейскими правилами. По словам директора испытательного центра Александра Уколова, согласно европейской практике производитель несет полную ответственность за качество своей продукции. Поэтому выбору лаборатории необходимо уделять особенное внимание, учитывать ее возможности и репутацию.

«Мы гордимся, что наш центр позволит не только защищать украинский рынок от некачественной продукции, но и поможет культивировать чувство ответственности за свой продукт у производителя. Европейский стандарт пришёл в Украину, а вот европейский уровень ответственности и культура безопасности – еще нет. СИЗОД – это сложные аппараты, которые недостаточно просто померять линейкой и взвесить. От этих приборов может зависеть жизнь человека, а потому необходимо проводить полный цикл испытаний в условиях, приближенных к ситуации, которая может сложиться при аварии в подземных выработках». – прокомментировал генеральный директор НПП «ES Полимер».