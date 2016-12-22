Объявлен график инаугурационной недели Трампа Опубликовано: Новый президент принесет клятву в Конгрессе 20 января.

Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа опубликовал его график на инаугурационную неделю.

Официальная часть мероприятий начнется утром 19 января с возложения Трампом и вице-президентом венка на Арлингтонском мемориальном кладбище. После этого будет дан праздничный концерт у мемориала Линкольну.

20 января президент и вице-президент принесут клятву в Конгрессе и примут участие в инаугурационном параде по Пенсильвания-авеню к Белому дому.

Утром 21 января в Национальном соборе США с их участием пройдет молитвенный завтрак – встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также американской политической и деловой элиты.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе состоялось голосование выборщиков, которые избрали Дональда Трампа президентом США.

Также стало известно, что кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опередила Трампа почти на 3 млн голосов избирателей, хотя и проиграла по выборщикам. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.