США: Диалог между Москвой и Вашингтоном не заморожен

В Госдепартаменте не считают, что диалог прекращен, но отмечают, что это не означает, что между США и Россией нет напряженности.

США считают ошибочным определение Кремля, что диалог между Москвой и Вашингтоном "заморожен" почти на всех уровнях. Об этом сказал спикер государственного департамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

"С нашей точки зрения нет прекращения диалога, и общение не заморожено. Мы бы так описали это. Но это не значит, что мы согласны со всем и это также не значит, что нет напряженности между США и Россией по целому ряду проблем", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Кирби, среди этих проблем вопрос Украины, Сирии, а также кибербезопасность.

"Конечно, по серьезным вопросам диалог продолжается", - подчеркнул Кирби.

Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог с США находится в "замороженном состоянии" почти на всех уровнях.

ЛIГАБiзнесIнформ