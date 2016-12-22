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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США: Диалог между Москвой и Вашингтоном не заморожен
    Опубликовано: 2016-12-22 14:00:25

    В Госдепартаменте не считают, что диалог прекращен, но отмечают, что это не означает, что между США и Россией нет напряженности.

    США считают ошибочным определение Кремля, что диалог между Москвой и Вашингтоном "заморожен" почти на всех уровнях. Об этом сказал спикер государственного департамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

    "С нашей точки зрения нет прекращения диалога, и общение не заморожено. Мы бы так описали это. Но это не значит, что мы согласны со всем и это также не значит, что нет напряженности между США и Россией по целому ряду проблем", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

    По словам Кирби, среди этих проблем вопрос Украины, Сирии, а также кибербезопасность. 

    "Конечно, по серьезным вопросам диалог продолжается", - подчеркнул Кирби.

    Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог с США находится в "замороженном состоянии" почти на всех уровнях.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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