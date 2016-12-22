ООН создала штаб для подготовки к судам по военным преступлениям в Сирии

За принятие соответствующего документа проголосовали 105 государств, против высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия.



Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об организации независимой команды, которая будет заниматься сбором и анализом доказательств преступлений, совершенных в Сирии за все время вооруженного конфликта. Структура нового органа и круг его обязанностей будут определены позже, передает Reuters.

Указано, что авторами резолюции, которая должна упростить уголовные разбирательства в национальных и международных судах, выступили Лихтенштейн и Катар. Всего за принятие соответствующего документа проголосовали 105 государств, против высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия, еще 52 международные делегации от голосования отказались.

Напомним, ранее сообщалось, что специальная комиссия ООН не смогла установить того, кто виновен в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо, которая произошла в ночь на 20 сентября 2016 года. По данным экспертов, налет могли совершить военные самолеты Сирии, России и возглавляемой США коалиции.

Инф. delo.ua