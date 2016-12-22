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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нафтогаз фиксирует прибыль впервые за 5 лет
    Опубликовано: 2016-12-22 10:30:02

    Чистая прибыль "Нафтогаз Украины" достигла 25,5 млрд гривень за 9 месяцев 2016 года. Впервые с 2011 года компания прогнозирует стать прибыльной по итогу года.
     
    НАК "Нафтогаз Украины" получил 25,5 млрд грн чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    По итогам 9 месяцев 2016 года НАК отчитывается о прибыльности всех своих сегментов — транзита природного газа, оптовой торговли газом и других доходов. В частности, в отличие от 9 месяцев 2015 года, стала прибыльной оптовая торговля газом — 4,7 млрд грн прибыли (9 мес. 2016-го) против 22,8 млрд грн убытков (9 мес. 2015-го).

    Впрочем, большую часть прибыли по-прежнему генерирует именно транзит газа — 78% или 19,8 млрд грн прибыли (14,6 млрд грн за 9 мес. 2015 года). В компании объясняют рост доходов от транзита двумя причинами — ростом объема транзита газа на 8,7 млрд куб. м и девальвацией гривни (поскольку плата за транзит российского газа зафиксирована в валюте).

    Но в "Нафтогазе" не излучают оптимизм по поводу прибыльности оптовой торговли газом. Часть убытков, который понесла компания от продажи газа населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по итогам отопительного сезона 2015-2016 годов, отразили в отчетности за четвертый квартал 2015 года.

    За отопительный период 2015/16 годов НАК понес 500 млн грн убытков. При этом, Кабинет министров наложил на компанию специальные обязательства: продавать газ населению, религиозным организациям, а также — ТКЭ (которые поставляют тепло и горячую воду для нужд населения и религиозных организаций) по фиксированной цене.

    Осенью 2016-го правительство добавило обязательство поставлять ежемесячно 300 млн куб. м газа для Одесского припортового завода.

    Для остальных потребителей "Нафтогаз" самостоятельно устанавливал оптовые цены на газ, исходя из цены импортного газа.

    В отопительном сезоне 2016-2017 годов поставки газа для ТКЭ может генерировать больше убытков. Кабмин расширил спецобязательства "Нафтогаза": компания должна поставлять газ для ТКЭ на нужды отопления и горячей воды для бюджетных организаций по фиксированной цене газа для населения. Таким образом, правительство снизило цену газа для данной категории примерно на 20%.

    Спецобязательства "Нафтогаза" будут действовать до 31 марта 2017 года. После чего в Украине должен заработать открытый рынок газа, когда потребитель сможет самостоятельно выбирать поставщика.

    Инф. delo.ua

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