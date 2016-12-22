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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На еду украинцы тратят почти половину своего бюджета
    Опубликовано: 2016-12-22 09:15:54

    Расходы украинцев на питание, табак и алкоголь в III квартале составили 46%, то есть практически половину всех наших расходов. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
    Так, он сообщил, что во II квартале расходы украинцев на питание, табак и алкоголь составляли 42,3%, то есть материальное положение украинцев за июль-сентябрь ухудшилось.
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    "Для сравнения доля расходов в 2015 году в Голландии на продукты питания, табак и алкоголь составляла 11,8%, богатой Германии - 15%, соседней Польше - 27,5%, небогатой Литве - 37,1%. Интересно сравнить расходы украинских домохозяйств с европейскими на отдых и культуру. В Украине семья потратила на это в III квартале 3,9% бюджета, голландская - 10,5%, немецкая - 10,1%, польская семья - 6,5%, а литовская - 4,2%", - написал эксперт.
    Напомним, как сообщал УНН, цены на продукты питания в Украине растут из-за бездействия государства.
    По мнению О.Цильвика, недобросовестный бизнес в сговоре с чиновниками превратил внутренний рынок продуктов в помойку.
    Это признают и в полиции, где заявили о масштабной фальсификации потребительского рынка Украины.
    По словам нардепа С.Тригубенко, прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно.

    Петро Ивасюк

    Источник: УНН

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