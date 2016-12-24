Низкий вес при рождении не связан с повышенной вероятностью развития астмы Опубликовано: Ученые в очередной раз опровергли постулат, который многие давно считали общепринятым. В рамках нового исследования, опубликованного в последнем номере Журнала аллергии, астмы и иммунологии, группа медиков из университета Миннесоты в США пришла к выводу, что низкий вес ребенка при рождении никак не может повлиять на вероятность развития у него астмы.



Объектом исследования ученых стала группа детей, рожденных в период с 1 января 1976 года по 31 декабря 1979 года в городе Рочестер, штат Миннесота. В общей сложности 3740 детей в исследовании родились с нормальным весом, и еще 193 детей с низким весом. Из 193 детей, родившихся с низким весом, только у 13 (6,7 процента) впоследствии развилась астма. В тоже время у 201 из 3740 детей, родившихся с нормальным весом (5,4 процента) данное заболевание также было зафиксировано.



Статистическое различие является минимальным в связи, с чем исследователи заключили, что масса тела при рождении не имеет никакой взаимосвязи с риском развития у ребенка астмы.



Интересно, что астма, как и множество других респираторных заболеваний в последнее время становится все более распространенной на территории США. Оно является пожизненным, что отчасти обусловлено тем фактом, что ученые до сих пор не могут точно установить природу его происхождения. Известно, что болезнь может развиться в любом возрасте, но чаще всего она проявляется в первые шесть лет жизни ребенка. Новое исследование внесло полную путаницу в систему факторов риска по данному заболеванию, поскольку низкий вес при рождении традиционно считался фундаментальной основой повышенного риска развития данного заболевания.

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