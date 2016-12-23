  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хирурги изобрели клей, способный сращивать кости
    Опубликовано: 2016-12-23 18:24:13

    Сломанную руку или ногу скоро можно будет склеить. Шведские ученые из Королевского технологического института готовы совершить революцию в области хирургии.

    В течение 14 лет они работали над изобретением уникального клея. Он наносится на место перелома и под воздействием галогенной лампы затвердевает. Когда же кости срастутся, клей абсорбируется организмом. Таким образом, самые сложные переломы, в том числе позвоночника и черепа можно будет лечить без наложения металлических пластин и под местным наркозом. Новый метод позволит сократить как время операции, так и процесс восстановления. Если раньше он занимал около трех месяцев, то в данном случае пациент уже через 3 дня сможет выйти на работу.

    Как только клей пройдет проверку на токсичность, его начнут тестировать на животных. Ученые уверены, если все пойдет хорошо, то подобные операции можно будет делать уже в этом году.

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...