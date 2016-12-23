Сломанную руку или ногу скоро можно будет склеить. Шведские ученые из Королевского технологического института готовы совершить революцию в области хирургии.
В течение 14 лет они работали над изобретением уникального клея. Он наносится на место перелома и под воздействием галогенной лампы затвердевает. Когда же кости срастутся, клей абсорбируется организмом. Таким образом, самые сложные переломы, в том числе позвоночника и черепа можно будет лечить без наложения металлических пластин и под местным наркозом. Новый метод позволит сократить как время операции, так и процесс восстановления. Если раньше он занимал около трех месяцев, то в данном случае пациент уже через 3 дня сможет выйти на работу.
Как только клей пройдет проверку на токсичность, его начнут тестировать на животных. Ученые уверены, если все пойдет хорошо, то подобные операции можно будет делать уже в этом году.
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Хирурги изобрели клей, способный сращивать кости
Опубликовано: 2016-12-23 18:24:13
Сломанную руку или ногу скоро можно будет склеить. Шведские ученые из Королевского технологического института готовы совершить революцию в области хирургии.
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