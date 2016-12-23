Хирурги изобрели клей, способный сращивать кости Опубликовано: Сломанную руку или ногу скоро можно будет склеить. Шведские ученые из Королевского технологического института готовы совершить революцию в области хирургии.



В течение 14 лет они работали над изобретением уникального клея. Он наносится на место перелома и под воздействием галогенной лампы затвердевает. Когда же кости срастутся, клей абсорбируется организмом. Таким образом, самые сложные переломы, в том числе позвоночника и черепа можно будет лечить без наложения металлических пластин и под местным наркозом. Новый метод позволит сократить как время операции, так и процесс восстановления. Если раньше он занимал около трех месяцев, то в данном случае пациент уже через 3 дня сможет выйти на работу.



Как только клей пройдет проверку на токсичность, его начнут тестировать на животных. Ученые уверены, если все пойдет хорошо, то подобные операции можно будет делать уже в этом году. news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.