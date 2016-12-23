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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Астма: неизбежный итог для представителей многих профессий
    Опубликовано: 2016-12-23 18:04:11

    Водопроводчики и парикмахеры чаще остальных страдают от астмы, говорится в новом отчете Университета Гетеборга. Как отмечает The Daily Mail, причина в том, что на работе они сталкиваются с опасными химическими соединениями в перекиси. Также стоит опасаться мастерам по маникюру (вредит клей быстрого действия) и работникам больниц.

    Всем этим людям необходимо позаботиться о дополнительных мерах защиты. Особенно это касается аллергиков. В общей сложности ученые в произвольном порядке выбрали 13000 человек из Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и Эстонии. За ними следили с 1980 по 2000 год.

    За данный период у 429 человек развилась астма. У женщин в 7% случаев астма связывалась с работой. Среди мужчин этот показатель составлял 4%. Эпоксидная смола и прочие соединения, содержащиеся в клее, лаках и пенопласте, - вот основные виновники недуга. А вот если у женщины не было аллергии, но она часто работала с очищающими растворами, то астма не заставляла себя долго ждать.

    Еще медики предостерегают маляров, работников клининговых компаний, систем здравоохранения и соцработников (для них опасны латекс, дезинфицирующие средства). А вот люди, трудящиеся в табачной или пищевой промышленности, постоянно контактируют с растительными белками. При определенном стечении обстоятельств, эти белки провоцируют астму.

    news.gradusnik.ru

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