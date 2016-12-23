Женатые люди имеют меньше шансов умереть в среднем возрасте Опубликовано: Широко известно, что женатые люди в среднем живут дольше, чем те, у кого по жизни не получилось найти себе постоянного партнера. Новое исследование ученых из США лишний раз подтвердило этот факт, дополнив его еще одним нюансом – оказывается, такие люди еще и имеют меньше шансов умереть молодыми – в частности в возрасте до 50 лет.



Исследователи проанализировали информацию по 4802 случайно отобранным людям, родившимся на территории штата Северная Каролина в 1940 году. Медиками были изучены данные относительного семейного положение людей в течение их жизни. Также они брали в расчет различие в социально-экономическом статусе, тягу к рискованному поведению и общую характеристику личности человека. Ученые старались исключить все возможные побочные факторы, которые могли повлиять на статистическую погрешность.



Они обнаружили, что люди, которые никогда не были замужем, или не были женаты, имели в среднем в два раза больше шансов умереть в среднем возрасте, в сравнении с теми, кто состоял в стабильном браке в течение всей своей жизни. При этом люди, которые потеряли своего партнера, но не вступили в повторный брак, имели также значительно больше шансов умереть преждевременно, чем те, кто состоял в долгосрочном браке.



Под потерей понимается как развод, так и смерть партнера. При этом ученые установили, что прочный брак является залогом лучшего социально-экономического расположения человека в обществе. При прочих равных условиях человек чувствует себя более уверенно, зарабатывает больше денег и добивается больших успехов в карьерном плане. На финальную статистику могло повлиять также то, что женатые люди в среднем имели в 1,5 раза меньше шансов иметь вредные пристрастия – к алкоголю, курению, наркотикам и так далее.

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