Как мужчины и женщины ищут партнера: дискриминация по росту Опубликовано: Когда дело доходит до выбора партнера, оба пола занимаются дискриминацией по росту", - пишет Independent.



"Мужчины выбирают женщин, которые ниже их, а женщины - более высоких мужчин. Это неудивительно: мужчины в среднем выше женщин. Но данные нового исследования свидетельствуют о том, что такие пары, как джазовый пианист Джеми Каллем (1,63 м) и модель Софи Даль (1,83 м), встречаются еще реже, чем предполагала статистика", - отмечает издание.



В первом исследовании, посвященном тому, как предпочтения партнеров соотносятся с их реальным выбором, ученые установили, что в 92,5% пар мужчина выше женщины при средней разнице в росте в 14 см, сообщает автор статьи.



"Конечно, на выбор партнера влияют и другие факторы, в том числе физическая привлекательность, вес и уровень образования. Высокий мужчина также дает женщине полное право носить высокие каблуки", - замечает он.



Тем не менее, хотя женщины ценят в партнере высокий рост, им не нравятся слишком высокие мужчины, пишет газета.



"Новое исследование голландских ученых, как утверждается, впервые продемонстрировало, что подобное предпочтение (чтобы мужчина был выше, но не слишком высоким) соотносится с реальным выбором", - отмечает издание.



Впрочем, в некотором отношении оба пола обречены на разочарование. "Мнения мужчин и женщин не совпадают по вопросу о росте партнера, поскольку женщины предпочитают большую разницу в росте, чем мужчины. Так появляются пары, в которых предпочтения по росту партнера оптимальны либо для мужчины, либо для женщины, или оба не удовлетворены соотношением", - приводит издание слова Герта Стульпа из Университета Гронингена.

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