Как зачать здорового ребенка

Рожать «по залету» сейчас не модно, да и как-то неправильно. Ведь беременность - серьезное испытание как для женского организма, так и для будущего ребенка. Так что умные женщины к зачатию готовятся, причем очень тщательно. Нас консультирует врач-гинеколог высшей категории Киевского центра планирования семьи, сексологии, андрологии и репродукции человека Жанна Дриманова.

За 6 месяцев до зачатия

Первое, что должна сделать будущая мама, - избавиться от вредных привычек, которые способны нанести вред здоровью будущего ребенка (особенно на ранних сроках беременности, когда идет закладка жизненно важных органов и систем). Отказавшись от алкоголя и сигарет, вы уменьшите нагрузку на печень, сердце и сосуды. Кроме того, шансы зачать и выносить здорового ребенка возрастут втрое. Ведь, по статистике, вероятность стать матерью у курящей женщины в три раза ниже, чем у некурящей. Виной всему - склеротические изменения в маточных трубах, которые возникают под влиянием никотина, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

За 5 месяцев до зачатия

Для женского организма беременность - это проверка на прочность, ведь во время вынашивания ребенка все внутренние органы и системы вынуждены будут работать за двоих. Вот почему логично было бы заняться подготовкой своего тела к этому испытанию уже сейчас.

● Сведите к минимуму нагрузку на печень и почки, исключив из рациона соления, копчения, продукты, богатые консервантами, пережаренные блюда.

● Ежедневно выпивайте 150-200 мл свежеотжатых соков, которые очищают кровь от токсических веществ, насыщают организм витаминами, минералами и ферментами.

● Прекрасно очищает жидкостные среды организма сауна, поэтому, готовясь к беременности, раз в неделю устраивайте себе банные дни.

● Американские врачи утверждают, что избыточный вес часто провоцирует гормональные нарушения и может вызвать проблемы с зачатием. Вот почему женщинам с лишними килограммами на талии следует отказаться от сдобных булок, тортов, жирных сортов мяса, конфет, цельного молока, сахара.

● Пересмотрите свой рацион в пользу свежих фруктов, овощей, рыбы, нежирных сортов мяса и цельнозерновых каш.

● Откажитесь от напитков, содержащих кофеин (крепкий чай, кофе, кола), так как они способствуют вымыванию из костей и зубов кальция.

За 4 месяца до зачатия

Если вы не болели краснухой, самое время сделать прививку от этого инфекционного заболевания. Правда, предварительно следует сдать анализ на TORCH-инфекции, который поможет объективно оценить ваше состояние и подтвердить или опровергнуть наличие антител к вирусу краснухи, а также цитамегаловирусу, герпесу и токсоплазмозу. Почему это важно сделать именно сейчас? Потому что между зачатием и прививкой должно пройти не менее трех месяцев.

За 3 месяца до зачатия

● Пора сказать «прощай!» внутриматочной спирали. Ведь для успешного зачатия после удаления ее из матки должно пройти 2-3 месяца. За это время организм успеет восстановить поврежденный слой эндометрия, к которому, собственно, и прикрепится оплодотворенная яйцеклетка.

● Прием оральных контрацептивов тоже пора прекратить, поскольку на восстановление нормального менструального цикла и полноценной работы придатков понадобится не менее трех месяцев. Но будьте осторожны - после отмены гормональных таблеток отдохнувшие яичники часто начинают работать с утроенной силой. В результате вырабатывается по 2-3 яйцеклетки за одну овуляцию, и, забеременев в этот период, женщина может стать матерью сразу троих младенцев. Избежать подобной участи помогут презервативы, которые вы сможете отменить после окончания «многоплодного» периода.

● Начинайте принимать поливитамины, в состав которых входит фолиевая кислота. Это вещество способно предотвратить врожденные пороки развития плода. Принимать этот витамин следует с момента отмены гормональных контрацептивов и до 12-й недели беременности.

За 2 месяца до зачатия

Во время беременности иммунитет женщины находится в подавленном состоянии, в результате создаются идеальные условия для обострения хронических заболеваний. Вот почему незадолго до беременности важно пройти обследование и если нужно - пролечиться. Особенно важно посетить гинеколога, который оценит состояние репродуктивной системы и даст направление на анализы (мазок из влагалища, бакпосев выделений, анализ крови на TORCH-инфекции, СПИД, сифилис, гепатит В и С). Параллельно следует сделать УЗИ желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, печени, почек, молочных желез, а также допплерографию (исследование состояния сосудов). Если в семье были генетические патологии или выкидыши, врач может направить вас на консультацию к генетику.

За месяц до зачатия

Некоторые лекарственные препараты нарушают овуляторный процесс, поэтому за месяц до зачатия лучше всего отказаться от приема потенциально опасных и токсических лекарств. Если же состояние здоровья не позволяет вам этого сделать, посоветуйтесь по поводу целесообразности их приема с гинекологом. Возможно, он сумеет подобрать для вас более щадящую терапию.

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