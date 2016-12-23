ПМС: дамский синдром

Еще лет 30 назад о «прелестях» предменструального синдрома (ПМС) знали единицы женщин. Сегодня же их число доходит до 80 %. Почему это происходит и как с этим бороться?

Признаки ПМС

● Самые частые жалобы - боли внизу живота за 7-14 дней перед месячными.● Нагрубание и болезненность молочных желез.● Повышенная раздражительность, плаксивость, нарушения сна, ухудшение памяти.● Отеки ног, обострение варикозного расширения вен, хронического геморроя.● Появление угревой сыпи, повышение жирности кожи.● Головная боль, мигрени, головокружения.● Вздутие живота, метеоризм, тошнота, повышение аппетита.● Ноющая боль в суставах и костях.

Группа риска

Пытаясь понять, какие женщины подвержены риску развития ПМС, американские ученые проанализировали образ жизни более 80 тысяч своих соотечественниц в возрасте от 20 до 40 лет. Оказалось, что чаще всего предменструальный синдром преследует:● европеек, рожающих 1-2 детей за всю жизнь;● горожанок, живущих в условиях плохой экологии и редко бывающих на свежем воздухе;● интеллектуалок, ведущих малоподвижный образ жизни;● карьеристок, живущих в состоянии постоянного стресса и рожающих детей после 30 лет.Словом, ПМС выбирает истинных дочерей современной цивилизации.

Причины развития ПМС

Однако не только образ жизни влияет на развитие ПМС. Не последнюю роль в этом вопросе играют гормональные нарушения в организме женщины, которые возникают из-за:● наследственной предрасположенности;● прерывания беременности;● неправильно подобранных гормональных контрацептивов;● воспалительных заболеваний органов малого таза;● нейроэндокринных нарушений, ожирения.

Диагностика

Установить причины предменструального синдрома помогут лабораторные исследования:● анализ крови на гормоны;● УЗИ малого таза;● мазок из влагалища.

Лечение

Учитывая, что ПМС - это не болезнь, а всего лишь синдром, лечение его обычно направлено на устранение отдельных симптомов. Врач может выписать успокоительные капли (стабилизирующие состояние нервной системы), какой-нибудь венотоник (снимающий отечность ног и лечащий варикоз) и витаминно-минеральный комплекс. Если же анализы показали, что причина предменструального синдрома - воспалительное заболевание органов малого таза или гормональный сбой, все силы придется бросить на устранение основного заболевания. В результате женщина можете получить длиннющий список разнообразных лекарств, применение которых часто дает серьезные осложнения, особенно на печень и почки. Вот почему выходом из сложившейся ситуации может стать гомеопатия, которая способна отрегулировать работу эндокринной системы и устранить неприятный синдром без последствий.

Гомеопатические препараты при ПМС

Беладонна 6 подойдет при возбуждении, головной боли (пульсирующего характера), коликообразной боли внизу живота, припухлости и болезненности молочных желез.Применять по 5 крупинок 2-3 раза в день.

Хамомилла 30 показана раздражительным, чувствительным, «бурно» страдающим и не терпящим боли женщинам.Применять по 5 крупинок 2-3 раза в день.

Магнезиум фосфорикум 30 идеален для нервных, раздражительных, зябких, легко утомляющихся женщин, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и половых органов.Применять по 5 крупинок 2-3 раза в день.

Цинкум валерианикум 6 хорош для женщин с повышенной раздражительностью и стреляющими болями в пояснице (на свежем воздухе и во время физических нагрузок их состояние улучшается, а после начала менструаций неприятные ощущения резко исчезают).Применять по 5 крупинок 2-3 раза в день.

Пульсатилла 30 улучшит состояние вежливых, дружелюбных дам, склонных к частой смене настроения, зябкости, плаксивости, отекам ног и рук, головокружениям, потере аппетита (их состояние обычно улучшается на свежем воздухе).Принимать по 5 крупинок 2-3 раза в неделю перед завтраком, исключая период менструации.

Калиум карбоникум 30 показан женщинам с отечностью век и переносицы, страдающим гипотонией, зябкостью, слабостью, потливостью, болями в области сердца.Принимать по 5 крупинок 2-3 раза в неделю, исключая период менструации.

Сепия 30 - препарат для добросовестных, но достаточно жестких, язвительных дам, страдающих от интеллектуального перенапряжения и различных эндокринных нарушений (их самочувствие улучшается при физических упражнениях).Принимать по 5 крупинок 2-3 раза в неделю утром перед завтраком, исключив менструальный период.

Игнация 30 - препарат для ранимых, деликатных, воспитанных в духе стоицизма барышень, стремящихся быть сильными и демонстрирующих мужские черты характера. Такие особы трудно переживают горести и болеют от несчастной любви.Принимать по 5 крупинок 2-3 раза в неделю утром перед завтраком, исключив менструальный период.Благодарим за консультацию доктора медицинских наук, профессора, председателя Украинского общества антропософских врачей, зав. кафедрой фармакологии Института экологии и медицины Наталью Костинскую.

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