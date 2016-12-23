5 аргументов в пользу презерватива

Несмотря на то что сейчас существует огромное количество различных контрацептивов, многие гинекологи рекомендуют использовать именно презервативы. Особенно если речь идет о подростковом или добрачном сексе. Почему же столько лет подряд это резиновое изделие не утрачивает своей популярности? Нас консультирует врач-гинеколог Елена Каледина.

Аргумент № 1. Презерватив - самый надежный вид контрацепции

Действительно, презерватив наиболее безопасный метод контрацепции. Для сравнения: внутриматочные кремы, таблетки и свечи,защищают от беременности лишь на 65 %, календарный метод - на 50 %, спирали - на 90 %, а гормональные таблетки - на 98 %. Презерватив тоже не дает 100-процентной гарантии безоблачного секса, но зато показатель его безопасности самый высокий - 99 %.

Аргумент № 2. Презерватив защищает от СПИДа и ЗПП.

Вирус иммунодефицита человека, а также заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, генитальный герпес, хламидиоз, уреоплазмоз, микоплазма, трихомониаз, кандидоз, гарднереллез), проникают в организм здорового человека через биологические жидкости больного (вагинальный секрет, слюна, пот, кровь, сперма). Вот почему наиболее надежным методом защиты от этих заболеваний может стать барьерный контрацептив, который полностью блокирует попадание в организм потенциально опасных жидкостей. Именно такими свойствами обладает латексный презерватив, поры которого не пропускают большинство возбудителей болезней. Впрочем, перед использованием презерватива важно обращать внимание на срок его годности, так как просроченный кондом теряет свою эластичность, в нем образовываются невидимые глазу микротрещинки, сквозь которые вирусы могут беспрепятственно проникнуть в организм своей новой жертвы.

Аргумент № 3. Презерватив увеличивает продолжительность полового акта.

Производители презервативов в один голос заявляют о том, что их продукция изготовлена из сверхтонкого и эластичного материала, который ничуть не снижает чувственные ощущения партнеров. Однако на практике многие мужчины сетуют на то, что презерватив обедняет их сексуальную жизнь, снижая чувствительность главной эрогенной зоны - полового члена. Впрочем, эта пикантная особенность может быть полезной, особенно для подростков, которые еще не умеют контролировать семяизвержение, или для мужчин, страдающих от преждевременной эякуляции. На руку подобное качество и женщинам, поскольку понижение чувствительности полового члена гарантирует увеличение продолжительности полового акта, а значит, шансы дамы на вагинальный оргазм возрастают в несколько раз.

Аргумент № 4. Презерватив легок в использовании

Действительно, использование презерватива не требует консультации гинеколога, регулярного приема или заблаговременного введения. Его можно купить в любой аптеке и надеть в удобный для вас момент. Главное - подобрать презерватив по размеру, поскольку маломерка на мужчине с внушительным достоинством может в любой момент треснуть и разорваться. К счастью, в наших аптеках и супермаркетах можно купить кондомы трех размеров (в зависимости от ширины): 48-50 мм, 51-53 мм и 54-56 мм. Что же касается длины, то она у всех презервативов одинакова: 19-20 см.

Аргумент № 5. Презерватив способен разнообразить секс

Ребристые, цветные, светящиеся. С усиками, забавными насадками и различными ароматами - сегодня разнообразие цветов и форм презервативов способно удовлетворить самые смелые эротические фантазии и разнообразить секс. Однако гинекологи предупреждают, что подобные кондомы - не более чем забавная игрушка, которая при использовании по назначению может оказаться непрочной и весьма травмоопасной, особенно для женщины. Вот почему в качестве метода контрацепции лучше всего использовать не декоративные, а традиционные презервативы.

При этом важно помнить, что на качество презерватива может повлиять:

● контакт с теплом;

● попадание прямых солнечных лучей;

● поврежденная упаковка;

● использование в качестве смазки не предназначенных для этого масел и кремов.

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