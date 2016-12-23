Злачное место: чем полезны каши

Что полезного содержат в себе семь основных злаков: гречка, перловка, пшено, рис, овсянка, пшеница и кукуруза? Нас консультирует врач-диетолог Ирина Баранова.

Какие проблемы решают

● Постные каши, сваренные на воде и заправленные растительными маслами, выводят из организма лишний холестерин.

● Насыщают организм витаминами группы В, которые отвечают за крепость ногтей, нервов и волос.

● Регулярное употребление каш благотворно сказывается на обменных процессах.

● Цельнозерновые каши препятствуют жировому перерождению печени, возвращают этому органу утраченное здоровье.

● Обогащают организм минералами: серой, калием, железом, хромом, фосфором, марганцем, цинком, йодом.

Кому какую кашу выбрать

Овсянка. Тарелка овсянки на завтрак - и инфаркт вам не страшен, считают американские диетологи. Солидарны с ними и английские врачи: по их мнению, классическая британская каша-размазня должна быть на столе у каждого, кто не желает умереть от инфаркта. Причем употреблять овсянку следует не реже трех раз в неделю, считают англичане. Подойдет овсянка и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Слизистый навар, образующийся в результате варки овса, создает невидимую пленку, защищающую стенки желудка и кишечника от агрессивного воздействия желудочного сока. Благодаря этому быстрее зарубцовываются язвы, уходит воспаление слизистой, улучшается пищеварение и перистальтика кишечника.

Рис. «Тот, кто предлагает рис, предлагает саму жизнь», - сказал Будда, видимо, имея в виду не только хлеб насущный, но и пищевую ценность риса. Ученые доказали, что в этой крупе есть все, что нужно для полноценного функционирования организма: витамины, минералы, аминокислоты, необходимые для построения новых клеток. Так что рис следует включать в рацион и детей, и подростков, и взрослых, мечтающих продлить свою молодость.

Гречка. В состав гречки входит рутин - витамин, снижающий ломкость и проницаемость кровеносных сосудов. Не зря гречневую кашу рекомендуют употреблять людям, склонным к геморрою и варикозу. Кроме того, гречка содержит до 30 % растительного белка, что очень кстати во время поста. Но и это еще не все: в эту крупу входит до 70 % сложных углеводов, которые дарят организму энергию без вреда для стройности.

Манка. Состав манки очень беден - при обмолоте и измельчении пшеничное зерно (а именно из него готовится манная крупа) теряет все свои полезные свойства. Остаются лишь легкоусвояемые углеводы, повышающие уровень инсулина в крови.

Кукурузная крупа. Кукуруза содержит каротин, который укрепляет зрение, борется с атаками свободных радикалов, ускоряющих старение организма и провоцирующих развитие онкологических заболеваний. А витаминно-минеральный состав кукурузной крупы благотворно влияет на состояние печени и почек. Можно употреблять эту кашу и людям с подагрой.

Пшено. Каша из этой крупы богата калием и магнием. За это ее и включают в рацион людей, страдающих сердечной недостаточностью, аритмией, тахикардией и другими сердечными заболеваниями. Кроме того, пшенная каша нормализует артериальное давление, поэтому обязательно должна присутствовать в меню гипертоников.

Перловка. В перловой каше много фосфора - микроэлемента, в котором нуждается эндокринная, иммунная, костная системы и мозг человека. Есть в перловке и растительные белки, а также аминокислоты, среди которых особенно важен лизин - аминокислота, необходимая для производства большинства ферментов, антител и гормонов. Вот почему людям с подавленным иммунитетом, гормональным дисбалансом и ферментативной недостаточностью стоит обратить особое внимание на блюда из перловки.

С чем сочетаются каши

● Гречку лучше всего сочетать со всеми видами капусты. Доказано, что усвояемость рутина, содержащегося в этой крупе усиливает аскорбиновая кислота, которой в свежей и квашеной капусте особенно много.

● Манка хорошо сочетается со свежими или замороженными ягодами (смородина, черника, клюква, вишня) и фруктами (яблоки, айва, абрикос, ананас, апельсин, киви), а также со свежей и кислой капустой. А все потому, что в состав этой каши входит фетин, который нарушает усвоение таких минералов, как кальций, магний и цинк. Нейтрализовать действие фетина способна аскорбиновая кислота, содержащаяся в овощах и фруктах.

● Рис тоже лучше всего уживается со свежими и тушеными овощами. Растительная клетчатка, входящая в их состав, усиливает перистальтику кишечника, а это - страховка от запоров, которые может спровоцировать употребление риса.

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