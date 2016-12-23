Фитнес и беременность

Беременность - это не болезнь, а вполне нормальное состояние женщины. И от того, как вы ее проведете, зависит не только здоровье ребенка, но и течение родов. Насколько же активной должна быть женщина в интересном положении? Нас консультирует врач-гинеколог Елена Каледина.

Почему полезно двигаться

Тест на беременность оказался положительным, муж в восторге, родственники тоже счастливы. Но вот прошла неделя, и вас начали преследовать страхи. И из бодрой, активной экстремалки вы начали превращаться в больную, несчастную, совершенно беспомощную наседку. А ведь специалисты уверены: чем больше женщина двигается, тем легче ей будет выносить и родить ребенка. Доказано, что физические нагрузки не только сжигают лишний жир и подтягивают обвисшие мышцы, но и делают мышечные волокна более эластичными, страхуя женщину от разрывов и внутренних кровотечений в родах. Причем не имеет значения, каким видом спорта вы занимаетесь: любая физическая нагрузка благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой, иммунной и пищеварительной систем. Более того: регулярные занятия - это профилактика опущения матки, которое часто встречается у нетренированных женщин после родов (особенно если беременности идут одна за другой). К тому же спорт делает тело более выносливым, а настроение - позитивным. Ведь во время занятий в крови человека повышается уровень эндорфинов - так называемых гормонов счастья, вызывающих эйфорию, снижающих болевые ощущения и повышающих настроение.

На что делать ставку

● Самое уязвимое место беременной женщины - позвоночник. Нагрузка на него возрастает по мере того, как увеличивается вес и смещается центр тяжести. Поддерживать правильную осанку с каждым месяцем становится все труднее, поэтому, находясь в интересном положении, выбирайте тренировки, которые укрепляют мышцы спины и снимают нагрузку с позвоночника.

● На втором месте по степени уязвимости стоят суставы ног. Растущая масса плода дает на них дополнительную нагрузку. Улучшить состояние помогут занятия в воде, разгружающие суставы.

● Еще одно слабое место - живот. Мало того, что мышцы брюшного пресса растягиваются в течение 9 месяцев, во время родов они должны быть в тонусе, чтобы помочь ребенку появиться на свет. Вот почему так важно во время беременности постоянно уделять внимание мышцам брюшного пресса. Правда, делать это нужно без лишнего усердия, очень аккуратно и неторопливо.

● Для того чтобы подготовить мышцы промежности к родам, будущая мама должна уделять больше внимания стретчингу (упражнения на растяжку) мышц ног и таза.

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