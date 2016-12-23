Эрозия шейки матки: лечить или не лечить

Эрозия шейки матки - болезнь чрезвычайно коварная. Во-первых, потому, что ее недооценивают (подумаешь, какие-то язвочки на слизистой!). Во-вторых, эрозия никогда не беспокоит (ни боли, ни выделений). А ведь от эрозии шейки матки до рака - один шаг, считают гинекологи. Как же разоблачить эту «непрошеную гостью» и чего от нее ожидать? Нас консультирует врач-гинеколог клиники «Добробут» Наталья Лелюх.

Симптомы заболевания

В большинстве случаев эрозию шейки матки выявляют случайно во время планового гинекологического осмотра. А все потому, что это заболевание никак себя не проявляет: женщина не чувствует боли, у нее не повышается температура, нет ни выделений, ни кровотечений. Она может годами ходить с эрозией шейки матки и при этом вполне бодро себя чувствовать и ни на что не жаловаться, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Причины возникновения эрозии

● Травмы. Шейка матки - это участок, соединяющий влагалище с маткой. Большую часть времени она остается наглухо закрытой, открываясь лишь на время менструации и родов. А такие факторы, как грубый секс с обладателем внушительного мужского достоинства, травматичные роды, аборты и выскабливания травмируют шейку матки.

● Воспалительные и инфекционные заболевания влагалища. Хламидиоз, уреоплазмоз, папилломавирус, генитальный герпес тоже не самым лучшим образом сказываются на состоянии шейки матки. Дело в том, что внутренние стенки этой области выстланы цилиндрическим эпителием, попав на который любая влагалищная инфекция становится недосягаемой. Лечить ее в этих труднодоступных местах крайне сложно, а ведь нелеченная инфекция рано или поздно приведет к истощению слизистой и появлению изъязвлений, то есть эрозии.

● Гормональные перестройки. Беременность, лактация, пубертат, климакс - эти периоды в жизни женщины характерны изменениями в гормональном фоне. А если прибавить постоянные стрессы, синдром хронической усталости, нарушения в питании, получится нестабильный гормональный фон, который может дать крен в сторону снижения уровня эстрогенов в крови и привести к повышению эстрадиола и прогестерона, которые в свою очередь вызывают разрыхление маточного эпителия и образование язвочек на шейке матки.

Чем опасна эрозия

Если не заниматься лечением этого заболевания, есть риск, что со временем она перейдет в дисплазию (предраковое состояние), а затем переродится в рак шейки матки. Именно поэтому для профилактики онкологических заболеваний важно дважды в год посещать гинеколога, который обнаружит начинающееся заболевание во время обыкновенного планового осмотра.

Диагностика

После осмотра врач проводит тщательное обследование пациентки с тем, чтобы установить причину возникновения эрозии. Для этого он назначает:

● Бактериологическое и цитологическое исследование, которое позволяет обнаружить сопутствующие инфекционные заболевания, степень их развития и область поражения.

● Анализ крови на уровень гормонов (проводится для определения гормонального фона женщины).

● Кольпоскопия. Исследование шейки матки под микроскопом дает возможность детально изучить структуру эпителия и обнаружить изменения даже в труднодоступных местах.

● Биопсия. Этот анализ позволяет исключить переход заболевания в злокачественную форму.

happywoman.com.ua