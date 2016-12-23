Самодиагностика молочных желез

Маммологи уверены, что мастопатия - это болезнь невнимательных к себе женщин. С ними трудно не согласиться, ведь в 90% случаев первые признаки этого заболевания можно обнаружить самостоятельно. Главное - не лениться и хотя бы раз в месяц уделять себе 5-10 минут для тщательного осмотра молочных желез. Нас консультирует хирург-онколог, маммолог Киевской городской онкологической больницы Олег Липкевич.

Когда?

Грудь, как и остальные органы репродуктивной системы женщины, подвержена ежемесячным изменениям. Под действием циклических гормональных колебаний молочные железы могут наливаться, становиться более болезненными, а их ткани - плотными и узловатыми. Именно поэтому маммологии советуют устраивать осмотр молочных желез в строго определенные дни - желательно на 5-6-й день цикла (практически сразу после месячных), когда грудь находится в наиболее спокойном расслабленном состоянии.

Как?

Перед зеркалом. Начинать самодиагностику груди следует с визуального осмотра. Для этого разденьтесь до пояса, встаньте перед зеркалом, опустив руки, и сравните обе груди: симметрично ли они расположены, нет ли на них пятен, язвочек, видимых бугорков, подозрительной сыпи. Обратите внимание на форму и размер молочных желез - они должны быть почти идентичными. Хотя бывают случаи, когда одна грудь чуть больше другой. Если так было всегда, тревожиться не стоит. Если же изменения в размере появились сравнительно недавно, есть повод для беспокойства. Затем поднимите руки и заведите их за голову: в таком положении повернитесь вправо-влево, затем наклонитесь вперед, следя при этом за тем, равномерно ли перемещаются молочные железы. Не забудьте осмотреть и подмышечные впадины - там не должно быть никаких бугорков и болезненных участков. После этого осмотрите соски: вас должны насторожить трещинки, язвочки, выделения (при легком надавливании на сосок двумя пальцами).

В душе. Специалисты уверены: лучшее место для исследования груди - душ или ванна. Только здесь у женщины есть возможность прощупать ткани молочных желез, предварительно намылив их. Эта маленькая хитрость позволяет обнаружить даже самые незначительные бугорки и уплотнения, которые сложно нащупать по сухой коже. Кстати, обследовать грудь нужно подушечками четырех плотно сомкнутых пальцев (пятый, большой, в этом деле не участвует). Ощупывая левую грудь, заведите левую руку за голову, а правой рукой двигайтесь сверху вниз, а затем по часовой стрелке, вплотную приближаясь к соску. Причем сначала следует прощупать поверхностные ткани молочных желез (это позволяет обнаружить подкожные образования), а затем более глубокие слои.

В положении лежа. Выйдя из душа, лягте на какую-нибудь ровную и максимально жесткую поверхность. Заведя руку за голову, обследуйте свободной рукой молочную железу (двигаясь по спирали к соску). Внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям, чтобы в следующий раз их было с чем сравнить (это дает возможность не пропустить даже малейшие изменения в состоянии груди). После этого опустите руку вдоль тела и хорошенько прощупайте подмышечную зону.

Обследование белья. Ежедневный осмотр бюстгальтера - еще один вид диагностики груди. Ведь даже маленькие пятнышки в области соска могут быть признаком пусть и незначительных, но все-таки не таких уж безобидных выделений из соска. При этом не забывайте, что самообследование - это всего лишь предварительный вид диагностики, поэтому при малейшем подозрении на опухоль, уплотнение или узелок не паникуйте раньше времени. Для начала обратитесь к маммологу, который назначит дополнительные обследования груди и лишь после этого сможет поставить адекватный диагноз.

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