Юмейхотерапия: всегда здоровый позвоночник

Думаете, что причина всех наших недомоганий - голова? А вот и нет. Специалисты по юмейхотерапии уверены, что львиная доля всех болезней возникает из-за искривлений позвоночника. При этом статистика свидетельствует, что 98 % людей во всем мире имеет те или иные смещения тазовых костей.

Авторство

В переводе с эсперанто слово «юмейхо» означает «восстановление жизненной силы». Авторство этой методики принадлежит японскому профессору Масаюки Сайонджи, который возглавляет Международный институт профилактической медицины (Токио). Именно он заметил связь между смещением поясничных костей и искривлением всего позвоночного столба, который в свою очередь влияет на работу внутренних органов и систем организма. По мнению Масаюки Сайонджи, человеческое тело - это «здание», которое стоит на фундаменте (таз). При этом позвоночник - «несущая стена». А поскольку просадка, перекос и смещение «фундамента» может отразиться на всем строении, очень важно следить за здоровьем своего позвоночника, а особенно - пояснично-крестцовой зоны.

В чем суть метода

До недавнего времени мануальные терапевты считали, что таз - это монолит, неподвижный и застывший. А потому, пытаясь исправить нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, брались в основном за лечение позвоночника. Это приносило лишь временное облегчение, поскольку крестец, от которого, собственно, и зависит здоровье позвоночника, оставался не у дел. Масаюки Сайонджи удалось доказать, что тазовые кости подвижны, а значит, могут смещаться. Причем самым уязвимым местом оказался крестец, сегменты которого смещаются наиболее часто. Это приводит к нарушениям естественного положения позвоночника, при этом ущемляются многие спинномозговые корешки, питающие мышцы, суставы и органы. В результате клетки отдельных областей лишаются питания, а со временем гибнут. Кроме того, все органы, расположенные в зоне смещения, испытывают двойную нагрузку, а значит, быстрее изнашиваются. Так развивается большинство болезней. Причем смещение в левую сторону, как правило, приводит к нарушению кровообращения, аритмии, воспалению легких, гипертонии, хроническим запорам, нарушению обмена веществ.

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