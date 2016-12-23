Зачем нужны жиры

Вы мечтаете о стройной фигуре? Фанатично считаете калории и сжигаете жиры в тренажерном зале? Ну что ж - похвально! Однако хотим вас предупредить, что полностью исключать из своего рациона жиры крайне неразумно. Почему? Нас консультирует врач-диетолог Ирина Баранова.

Зачем нам нужны жиры● Без них невозможен синтез гормонов, производство желчных кислот, синтез витамина D, отвечающего за развитие костной ткани.● Практически все растительные жиры богаты витаминами А и Е - мощнейшими антиоксидантами, защищающими организм от преждевременного старения.● В жирах есть полиненасыщенные жирные кислоты, которые защищают стенки кровеносных сосудов и артерий от отложений холестерина и развития атеросклероза.● Растительные жиры оказывают мягкий желчегонный эффект, препятствуя застою желчи и развитию желчекаменной болезни, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Нормы употребления жиров

Диетологи уверены, что в суточном рационе женщины жиров должно быть не менее 30 % (50-100 г чистого жира в день). Причем половину этого количества должны составлять растительные жиры (содержатся в оливковом, подсолнечном, кукурузном и кунжутном маслах), а вторую половину - животные жиры, содержащиеся в мясе, молоке, рыбе и яйцах.Где скрываются жирыМасло подсолнечное - 99 г на 100 г продуктаМасло сливочное - 76-83г на 100 г продуктаСметана, сливки - 40 г на 100 г продуктаТвердый сыр - 9-32 г на 100 г продуктаСвинина - 28-50 г на 100 г продуктаБаранина - 9-5 г на 100 г продуктаГовядина - 7-12 г на 100 г продуктаМолоко - 0,05-6 г на 100 г продуктаПлохие и хорошие жирыОднако не все жиры одинаково полезны. И если вы решили сказать жиру «нет», придется научиться различать «плохие» и «хорошие» жиры.Полезные жиры● оливковое масло;● авокадо;● соевые бобы;● орехи;● кукурузное масло;● кунжутное масло;● подсолнечное масло;● тыквенное масло.Вредные жиры● свинина с прожилками жира;● сливочное масло;● мороженое;● майонез;● молоко;● сливки;● сыр;● пальмовое масло.Нейтральные жиры● красное мясо (говядина, баранина);● курица;● рыба.Скрытый жирПросчитывая свой рацион, не стоит забывать, что некоторый процент жиров содержат такие продукты, как чипсы, кондитерские изделия и картофель фри. Причем эти жиры способны нанести здоровью непоправимый вред. И не только из-за того, что они прошли тепловую обработку, но и потому, что в их структуре произошли необратимые изменения.ПротивопоказанияЛюдям с проблемами в работе кишечника, сопровождающимися диареей, не стоит злоупотреблять растительными маслами, так как они оказывают легкий слабительный эффект. Противопоказано употребление растительных масел и людям, страдающим желчекаменной болезнью. Особенно осторожно следует относиться к разовым приемам большого количества масла: избегайте блюд, в которых продукты в нем «купаются».

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