Закаливание по методу Порфирия Иванова

Каков потенциал человеческого тела? Может ли оно прожить до старости без лекарств и при этом оставаться здоровым и полным сил? Известный целитель Порфирий Иванов, практиковавший закаливание, утверждал, что это реально.

Авторство методики

Еще древние греки поняли, что хорошее здоровье и закаливание - неотъемлемые части хорошего самочувствия. Древние славяне тоже укрепляли тело и дух с помощью закаливания. Считалось, что холодные обливания или хождение босиком по снегу делают тело невосприимчивым к хворям и перепадам температур, а дух - стойким и уравновешенным. Но самым известным адептом закаливания стал Порфирий Иванов, который в середине прошлого столетия стал проповедовать здоровый образ жизни, основанный на согласии с собой, максимальной близости человека с природой и холодных обливаниях.

До 30 лет Порфирий Иванов вел обычную жизнь, пока однажды ему не поставили страшный диагноз - рак. Понимая, что дни его сочтены, а жизненная сила постепенно угасает, Иванов настолько отчаялся, что решил ускорить свой финал и заболеть еще и воспалением легких. Однако после раздеваний на морозе и обливаний ледяной водой он не только не заболел, но почувствовал прилив жизненных сил.

Продолжая свои эксперименты с холодными обливаниями, Порфирий Иванов в конце концов выздоровел, но практик закаливания так и не оставил. Со временем у него появились последователи, а его учение приобрело правила и название - «Детка».

Суть методики

Учитывая то, что низкие температуры оказывают мощный стресс на организм, обливание холодной водой - отличный стимулятор иммунной, нервной, вегетативной систем. Во время закаливания в организме человека синтезируется гормон стресса - кортизон. В больших количествах он крайне вреден, а в малых - регулирует обмен веществ, улучшает кровообращение, уровень лейкоцитов, эритроцитов и лимфоцитов повышается. Ну а поскольку методика Порфирия Иванова направлена на закаливание тела и оздоровление духа, ее можно смело назвать гармоничной системой обновления организма, с помощью которой человек может прожить до глубокой старости без болезней. Правда, для этого следует выполнять основные заповеди.

12 принципов здорового образа жизни Порфирия Иванова

1. Два раза в день купайтесь в холодной природной воде (в озере, речке, ванне, под душем). Горячее купание следует завершать холодным.

2. Перед купанием или после него важно выходить на улицу, ходить босиком по земле, а зимой - по снегу (хотя бы на 1-2 минуты). Вдохните воздух через рот и несколько раз мысленно пожелайте себе и всем окружающим здоровья.

3. Не употребляйте алкоголь, не курите.

4. Старайтесь хотя бы раз в неделю воздерживаться от еды и воды, например с 18 часов пятницы до 12 часов воскресенья. Если сложно, попробуйте поголодать хотя бы сутки.

5. После голодания в полдень очень хорошо походить по земле босиком, несколько раз глубоко вдохнуть и пожелать добра себе и всем окружающим. После этого можно приступать к еде.

6. Старайтесь любить окружающих людей и природу. Не плюйте вокруг и не сорите. Привыкайте к такому образу жизни: это здоровье.

7. Здоровайтесь со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хотите быть здоровыми - желайте здоровья окружающим.

8. Помогайте людям, особенно бедным, больным, обиженным, нуждающимся. Делайте это с радостью!

9. Победите в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верьте людям и любите их. Не наговаривайте на них, не принимайте близко к сердцу недобрые мнения.

10. Освободите свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это ваша победа.

11. Мысль не отделяйте от дела. Прочитал - хорошо. Но самое главное - делай!

12. Рассказывай, передавай опыт этого дела, но не хвастайся и не возвышайся в этом. Будь скромен.

Какие проблемы решает закаливание

● Резкая смена температуры активизирует нервную систему, снимает последствия стресса, помогает сделать психику более устойчивой.

● Усиливается обмен веществ.

● Улучшается усвоение витаминов и минералов.

● Стимулируется работа иммунной системы, поэтому обливания показаны часто болеющим детям и взрослым.

● Омолаживаются клетки.

● Выводятся токсины.

● Борется с хроническим бронхитом, ринитом, тонзиллитом.

Противопоказания

● Гипертония.

● Болезни сердца.

● Любые воспалительные заболевания (в остром периоде).

● Холодовая аллергия, вызванная заболеваниями печени, желчевыводящих путей или глистными инвазиями.

Благодарим за помощь в подготовке материала кандидата медицинских наук, главного иммунолога г. Киева, директора городского центра клинической иммунологии Олега Назара.

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