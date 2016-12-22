Свежеотжатый свекольный сок снижает артериальное давление не хуже сильнодействующей таблетки, морковный фреш укрепляет зрение и иммунитет, а картофельный борется с язвой желудка и синдромом раздраженного кишечника. Кому, когда и как следует пить свежеотжатые соки? Нас консультирует врач высшей категории, гастроэнтеролог, главный врач клиники «Альфа-Вита» Ирина Майборода.

В чем польза фрешей

Фреш - это не только очень вкусный напиток, но и превосходное лекарство. В нем есть все, что нужно организму: живые витамины, минералы, полисахариды, стимулирующие работу желудочно-кишечного тракта, биологически активные вещества, пектины, фруктоза, органические кислоты. И все это в легкоусвояемом виде. Не верите? Тогда сравните, сколько времени организм тратит на усвоение одной морковки (примерно 1,5 часа) и 100 мл морковного сока (15 минут). Впечатляет, не правда ли? А все потому, что в соке нет растительных волокон (клетчатка), на переваривание которых организм тратит столько времени. Зато есть пектины, выводящие токсины, холестерин, соли тяжелых металлов и радионуклиды.

Кому какой сок выбрать

По мнению диетологов, целебными свойствами обладают абсолютно все свежеотжатые соки - как овощные, так и фруктовые. Правда, при определенных заболеваниях важно выбирать «свой» сок.● При гастритах, характеризующихся секреторной недостаточностью, предпочтение лучше отдавать томатному, брусничному, клюквенному, яблочному, грейпфрутовому и лимонному сокам.● При гастритах с повышенной секрецией желательно воспользоваться картофельным и капустным соками.● При язвенной болезни и интоксикации организма подойдет сок из белокочанной капусты.● Диарею остановят черничный, айвовый, яблочный и черешневый соки.● Камни в почках разрушат арбузный, клубничный, виноградный и грушевый соки.● При заболеваниях суставов и гипертонии помогут свекольный, апельсиновый и яблочный соки.

Правила приготовления

1. К сожалению, от контакта с воздухом большинство витаминов окисляется, поэтому уже через 15 минут после приготовления фреша они разрушаются и гибнут. Так что главный принцип сокотерапии - быстрота приготовления и употребления сока.2. Овощи и фрукты для фреша должны быть высшего качества - вялые и подгнившие плоды могут содержать токсические вещества.3. Тщательно мойте овощи и корнеплоды, особенно если сомневаетесь в их экологической чистоте.4. Помните: оставив овощи на 20 минут в чистой холодной воде, вы избавите их от львиной доли пестицидов и нитратов (они перейдут в воду).5. Некоторые фреши нельзя употреблять самостоятельно. Например, сок из редьки, лука, чеснока, свеклы, петрушки лучше пить в смеси с томатным, тыквенным, огуречным, яблочным соками (из расчета 1:5).

Правила употребления

● Пить свежие соки нужно натощак.● Желательно пить не торопясь, смакуя каждый глоток, мысленно представляя, как росло и крепло растение, из которого приготовлен сок, как впитывало благотворную солнечную энергию и живительную влагу земли.● Для получения терапевтического эффекта необходимо выпивать не менее 50 мл свежего сока три раза в день.● Если сок вам неприятен, не пейте его в чистом виде, лучше приготовьте соковую смесь или разведите его водой.● Не начинайте сокотерапию в период обострения хронического заболевания.● Не пейте фреш на ночь - вы можете спровоцировать бессонницу.

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