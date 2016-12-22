Психосоматика: тайные причины болезни

Почему мы заболеваем гриппом или ОРВИ? На первый взгляд, все очень просто: рядом в метро кто-то чихнул - вот вам и простуда. Но самый очевидный ответ далеко не всегда единственно верный. Вы только вдумайтесь, сколько людей вместе с вами ехало в вагоне метро, но далеко не все из них заболели. Почему? Нас консультирует психотерапевт Центра психотерапии Фалеевой Жанна Дегтярева.

Тайные причины болезни

Вы заметили, что большинство болезней случаются с нами совсем не вовремя? Вспомните, сколько раз, ощущая недомогание, мы говорили: «Только бы не заболеть! Сейчас это так некстати!» И что же? Непременно оказывались в постели с высоченной температурой, несмотря на аврал на работе, важный экзамен или долгожданный отпуск.

Почему же это с нами происходит? Неужели совпадение? Психологи уверены: причина большинства болезней - в психосоматике, а точнее, в тайном желании человека спасовать перед предстоящим испытанием. Это как в детстве: если очень не хотелось идти в школу или ехать на дачу копать картошку, можно было «закосить», притворившись жутко больным. Причем болеть в детстве всегда было очень приятно: как только у ребенка поднималась температура, родители тут же становились ужасно ласковыми, предупредительными и внимательными. Они читали сказки даже днем, позволяли смотреть мультики дольше обычного, баловали вкусненьким, а иногда с ложечки кормили! Но особую радость доставляло, когда поссорившиеся родители из-за болезни чада вдруг забывали о своих обидах и мирились.

Все эти приятные моменты, связанные с болезнью, откладываются в нашей памяти. В трудную минуту, когда вы нервничаете перед предстоящей свадьбой (сессией или аудитом), воспоминания неожиданно всплывают, предлагая нашему уставшему от стрессов и волнений телу готовый выход из положения. Только не подумайте, что психологи считают каждого заболевшего лгуном и симулянтом. Чаще всего мы действительно не хотим болеть, глотаем для профилактики витамины и горькие пилюли, но... Проблема в том, что наше «Я» состоит из двух частей - «сознательного» и «бессознательного». Первая, рациональная часть - против болезни, а вторая - за. Так что с точки зрения психосоматики болезнь - это отражение наших скрытых желаний, о которых разум даже не подозревает.

Чего же мы хотим?

Что же скрывается за нашими простудами? Какое тайное послание организм пытается передать с помощью тела? Психологи уверены: чаще всего за болезнью и плохим самочувствием скрывается недовольство. Семейным положением, работой, учебой, своим социальным статусом, зарплатой. И если мы не находим смелости признаться, что жизнь пошла не так, как хотелось, организм с помощью болезни делает это за нас. Ну а поскольку иммунитет, как и любая другая система, подчинен работе центральной нервной системы, малейшего указания сверху достаточно для того, чтобы тайное нежелание «не идти на работу и немного отдохнуть» стало явным и вполне реальным - температура поднялась, голова раскалывается, суставы ломит. Как говорится, хотел - вот и лежи теперь «отдыхай» с градусником под мышкой.

Так что если смотреть на болезнь с точки зрения психосоматики, любое заболевание можно расценивать как тайное послание. Главное - научиться его расшифровывать. Например, простуда посреди лета может означать: «Я так устала от этой работы, ведь она мне совсем неинтересна». Или: «Я очень волнуюсь перед поездкой, потому что это мой первый отпуск с любимым человеком». А может, и так: «Я панически боюсь экзамена, потому что стыжусь показаться необразованной».

Хронические стрессы

Возможна и другая ситуация: человек заболевает не ДО важного события, а уже ПОСЛЕ него. Почему? Да потому что оно было настолько значимым, что организм работал на пределе своих возможностей. Вполне закономерно, что, пережив сильный стресс, он потребует какого-то времени на восстановление. Если ему эту возможность не предоставить, нервное напряжение будет накапливаться, и однажды наступит критический момент, который мы называем болезнью.

Это как с веревочкой, к которой постоянно привязывают небольшой грузик. Сначала веревочка стойко все переносит, но со временем ей становится все тяжелее и тяжелее: протирается одна ниточка, затем другая... И вот приходит время, когда веревочка полностью рвется, и человек заболевает. Причем стрессов в нашей жизни намного больше, чем мы привыкли думать. Ученые доказали, что даже ежедневная поездка в метро - стресс для организма, так как спуск под землю вызывает внутренний страх и протест. А все наши перемещения на дальние расстояния, авиаперелеты и встречи с большим количеством незнакомых людей? Все это тоже стрессы, причем нешуточные. Полностью избежать их невозможно, да и принцип «профилактика - лучшее лечение» в данном случае не годится. Что же мы можем предпринять, чтобы реже болеть?

Нелишний вопрос

1. В первую очередь нужно выработать привычку каждый раз спрашивать себя:

● Почему я сейчас болею и для чего?

● Что таким образом пытается мне сказать мое тело?

● Может, оно устало и требует внимания к себе или к проблеме, которую я не замечаю?

● Может, ему не хватает любви близких мне людей? Ведь так приятно, когда о тебе заботятся, а болезнь - такой хороший способ это получить.

2. Второй важный шаг, который вы можете сделать, - перестать злиться на себя за то, что болеете «не вовремя» и «так некстати». Помните: в ситуации, когда вы уже заболели, корить и ругать себя бессмысленно. Более приятный и полезный путь - дать своему телу покой и заботу, на которую вы способны. Это поможет выздороветь в кратчайшие сроки.

3. Не пытайтесь доказать себе и окружающим, что вы сильнее, чем кажетесь. Не стоит насильно поднимать себя с постели и тащиться в офис (отправляться в отпуск, идти на экзамен). Учтите: делать что-либо назло своему организму - это игра в шахматы с самим собой: при любом исходе одна из сторон проиграет. А ведь обе эти стороны - две половинки вашего «Я». Не лучше ли объединиться и выбрать другого противника для игры?

4. Выявить истинные причины заболевания поможет обыкновенная наблюдательность. Обратите внимание на самочувствие во время болезни: всегда ли оно одинаковое? Может быть, в каких-то условиях вы чувствуете себя легче? Не становится ли вам особенно плохо, когда рядом находится конкретный человек? Если это действительно так, постарайтесь свести контакт с ним к минимуму.

5. Поразмышляйте о том, что вы могли бы изменить в себе (или в ситуации) для того, чтобы почувствовать себя лучше. Спросите себя: не слишком ли серьезно я отношусь к работе (ссоре с мужем, подругой, свекровью)? Выяснив тайную причину недомогания, постарайтесь не держать ее в себе. Поговорите о наболевшем с теми, кто вас обидел, и болезнь тут же отступит.

Профилактика

Впрочем, как и в любом другом деле, здесь важно не переборщить. Прислушиваться к каждому покалыванию или покашливанию не стоит. Все хорошо в меру. Что же касается профилактики, то здесь все предельно просто: вовремя снимайте «грузики» со своей «веревочки» - не давайте организму накапливать последствия стрессов. Для этого есть множество способов:

● работа с дыханием;

● релаксирующие SPA-процедуры;

● занятия йогой;

● медитации;

● естественные трансовые техники, которые дают возможность не только расслабиться, отдохнуть, но и активизировать имеющиеся у организма ресурсы.

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