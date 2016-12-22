Чем лечить кашель

Мы спросили у посетителей нашего портала, какой самый эффективный способ борьбы с кашлем. Оказалось, что из 300 опрошенных почти половина использует для этого молоко с медом, 20 % лечит кашель с помощью корня солодки, 16 % помогает перцовка с медом, а 10 % отдает предпочтение различным ингаляциям. Правильно ли делают наши читатели? Какое из нетрадиционных средств по-настоящему эффективно борется с кашлем? Нас консультирует кандидат медицинских наук, директор Киевского городского центра клинической иммунологии, главный иммунолог Киева Олег Назар.

Молоко с медом

Почему помогает? Мед содержит витамины, антиоксиданты, иммуномодуляторы, а молоко - белки и аминокислоты, которые обеспечивают активность иммунной системы, благодаря чему болезнь протекает быстрее. Кроме того, жир, содержащийся в молоке, обволакивает, а тепло прогревает воспаленные бронхи. Вот почему молоко с медом быстро снимает приступ сухого непродуктивного кашля. Неплохо борется с кашлем и молоко в сочетании с боржоми и сливочным маслом. А все потому, что минеральная вода ощелачивает содержимое бронхов, улучшая отхождение мокроты, а сливочное масло насыщает ослабевший организм витаминами А и В, которые оказывают иммуностимулирующий эффект.

Перцовка с медом

Почему помогает? Лечебный эффект вызывает не столько водка, сколько перец, который вызывает раздражение слизистой. В результате к ней приливает кровь, а значит, в бронхи, трахею и миндалины вместе с кровью попадает большее количество иммунных клеток. Такого же эффекта можно добиться, смешав 3 чайных ложки черного молотого перца с 3 чайными ложками сахара. Съедая эту гремучую смесь во время приступа кашля (запивая ее водой), можно добиться повышения количества мокроты в бронхах и появлению «продуктивного» кашля.

Ингаляции с содой

Почему помогает? Во время воспалительного процесса в дыхательных органах внутренняя среда бронхов смещается в сторону кислой. Это приводит к снижению активности клеток иммунной системы, уменьшению секреции мокроты и увеличению потерь жидкости. В результате количество слизи в бронхах уменьшается, она быстрее подсыхает и царапает бронхи, вызывая кашель. В этой ситуации паровые ингаляторы приходятся как нельзя кстати. Добавив в кипящую воду 1/2 чайной ложки обыкновенной пищевой соды или аптечного физраствора, человек вдыхает микрочастички соды, поднимающиеся с паром. Благодаря этому они оседают на воспаленной слизистой, притягивая к себе жидкость. Мокрота вспенивается и потом легче выходит из организма во время кашля.

Корень солодки

Почему помогает? Корень солодки давно известен как сильное отхаркивающее средство. В состав этого растения входят гликозиды, флавоноиды и сапонины, которые снижают спазм гладких мышц бронхов и оказывают противовоспалительное действие. Вот почему отвары, настойки и сиропы, приготовленные на основе корня солодки, облегчают состояние больного во время бронхита и трахеита. Правда, назначать этот препарат все-таки должен врач, поскольку солодка неэффективна при сухом кашле, ее нужно принимать, когда мокрота уже начала отделяться, а значит, во второй фазе заболевания, когда кашель становится «мокрым». Кроме того, солодка имеет один побочный эффект - повышает артериальное давление, а людям, склонным к гипертонии, это ни к чему.

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