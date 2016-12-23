2 мифа о косметике для волос

Нам часто приходится сталкиваться с распространенными потребительскими мифами, которые распространяют в основном люди, разочаровавшиеся в лечебной косметике по причине… ее неправильного или необоснованного применения.

Давайте их для начала рассмотрим – и развеем.

Миф№1. Косметика по уходу за волосами сразу же смывается«как с гуся вода», то есть бесполезна.

Слишком безапелляционно, категорично и неправильно. Вещество, оказавшееся на поверхности кожи или волоса, вступает с ними во взаимодействие. Каким именно оно будет – зависит от свойств самого вещества и от свойств поверхности. Через барьерные структуры неповрежденной кутикулы волоса могут «прорваться» только небольшие молекулы, как впрочем, и через роговой слой кожи. Высокомолекулярные вещества в лучшем случае остаются на поверхности волоса, что тоже неплохо, если вспомнить например о защитных свойствах некоторых силиконов. Но чем слабее сила электростатического притяжения вещества и поверхности волоса – тем более вероятно, что средство смоется водой, удалится при расчесывании или просто улетучится.

Миф№2. Косметика по уходу за волосами не способна проникнуть внутрь волоса или клетки кожи головы – следовательно, не оказывает никакого терапевтического эффекта.

Вещества проникают в стержень волоса по межклеточным промежуткам, которые заполнены комплексом клеточных мембран. Характер проникновения зависит от химической структуры средства, условий взаимодействия, а также от состояния волос. В стержне волоса есть как минимум два основных «резервуара», в которых лекарственные вещества могут всасываться и накапливаться: это комплекс клеточных мембран и меланосомы (меланиновые гранулы).

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