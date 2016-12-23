Спорт во время беременности опасен

Занятия спортом во время беременности помогает сохранить хорошее самочувствие. Регулярные тренировки улучшают осанку и облегчают некоторый общий дискомфорт, как боль в спине и усталость, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Однако, не стоит тренироваться в таком же интенсивном режиме, как и до беременности. Нужно выбрать тот вид занятий, который является наиболее комфортным, например, аэробика.

Если женщина до беременности не занималась спортом, то она может благополучно начать программу тренировок во время беременности после консультации с врачом. Самым безопасным видов физической нагрузки для беременных считают ходьбу.

Как правило, рекомендуют уделять 30 минут в день умеренным тренировкам, если беременность протекает без медицинских осложнений.

Однако, если есть проблемы со здоровьем, такие как астма, сердечно–сосудистые заболевания или диабет, занятия спортом нежелательны. Также стоит избегать физических нагрузок, если у беременной есть такие факторы:

Кровотечение

Привычное невынашивание или угроза выкидыша

Предыдущие преждевременные роды

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