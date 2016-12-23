Как худеть правильно

На сегодня нет дефицита программ питания, которые обещаю быстрое похудение. Однако некоторые из них не только не приносят никакого результата, но могут существенно навредить здоровью.

В 2011 году, Ассоциация диетологов Великобритании (British Dietetic Association) выступила против использования диеты Дюкана (Dukan), поскольку ее воздействие на организм научно не изучено и она не дает долгосрочных результатов.

Как худеть правильно:

1.Избегать диет, которые могут навредить здоровью. К таким диетам относятся, в первую очередь, строгие диетические программы, которые направлены на сокращение количества калорий и лишены необходимых питательных веществ, что приводит только к проблемам со здоровьем.

2.Исключая продукты из рациона опасно. Некоторые диеты рекомендуют избегать определенных продуктов, таких как мясо, рыба, пшеница. Такой подход препятствует получению питательных веществ и витаминов в необходимом количестве.

3.Диета, состоящая только из супа капусты, диеты по группе крови, 5:2 диета не приносят ожидаемых результатов и не являются способом для эффективного и долгосрочного похудения. "Соблюдение таких диет на протяжение длительного времени, может очень навредить здоровью, поскольку они совершенно не сбалансированы. Намного лучше худеть медленнее, но оставаться здоровым", – считает диетолог Урсула Аренс (Ursula Arens).

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