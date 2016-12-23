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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ликопин защищает от рака простаты
    Опубликовано: 2016-12-23 19:04:41

    Клинические исследования показывают, что ликопин может снизить риск рака простаты на 45% и является эффективным средством при лечении болезни.

    В первом клиническом исследовании команда ученых медицинской школы Гарварда (Harvard Medical School), выявили, что у мужчин, которые съедали 10 и более помидоров в неделю, риск рака простаты был на 45% меньше.

    "Удивительно, что ликопин – каротиноидный пигмент – может использоваться не только в терапевтических целях, но имеет также и профилактическую ценность", – считает доктор Франк Раушер (Frank Rauscher) из института Вистар (Wistar Institute).

    Фактически, ликопин и бета–каротин, наряду с витаминами C и E, могут помочь защитить организм от эффектов химиотерапии или радиации.

    Ликопин – пигмент, который дают овощи и фрукты, такие как помидоры, розовый грейпфрут и арбуз, а также другие продукты красно–оранжевого цвета. Исследование показало, что его антиоксидантная способность замедляет развитие атеросклероза, ишемических заболеваний, а также предотвращает раковые образования.

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