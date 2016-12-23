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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Брак является причиной лишних килограммов
    Опубликовано: 2016-12-23 17:44:21

    Эксперты установили, что женщины в браке набирают вес быстрее, чем незамужние. Также после свадьбы женщины не следят за своей внешностью, а… перенимают вредные привычки супруга, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые из Калифорнийского университета (University of California) разработали рекомендации, которые помогут выйти замуж и не набрать при этом лишние килограммы.

    • Окружить себя положительными мыслями и энергией.
    • Отдать предпочтение фруктам и овощам, вместо жареного картофеля и сладостей.
    • Смотреть телевизор без еды: вместо этого можно прижаться друг к другу, взяться за руки или сделать массаж партнеру.
    • Разнообразить отношения: качественно проводить время вместе, поощрять и поддерживать интересы друг друга.
    • Готовить вместе полезные блюда: можно, также, добавить немного музыки и зажечь свечи, эти воспоминания сохранятся на всю жизнь.
    • Заниматься спортом вместе: даже выполнение простых упражнений в домашних условиях поможет поддерживать себя в форме.

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