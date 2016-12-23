6 советов, которые способствуют похудению

Американские диетологи разработали 12–недельную программу похудения, которая включает простые рекомендации, способствующие потере веса.

1.Не пропускать завтрак. Исследование показывает, что человек, который завтракает, худеет быстрее, получает больше питательных веществ и чувствует себя более бодрым в течение дня.



2.Питаться регулярно. Некоторые люди думают, что, пропуская один из приемов пищи – обед, например, они могут быстрее сбросить лишний вес, однако было доказано, что регулярный прием пищи в течение дня помогает сжечь калории быстрее и уменьшить искушение съесть продукты с высоким содержанием жира и сахара.

3.Кушать больше фруктов и овощей. Фрукты и овощи содержат мало калорий, много клетчатки, витаминов и минералов – это существенные показатели для успешного похудения.



4.Пить много воды. Люди иногда путают жажду с голодом. Иногда достаточно стакана воды, вместе того, чтобы что–то съесть. Надо стремиться выпивать 6–8 стаканов (1, 2 литра) жидкости, предпочтительно воды, каждый день.

5.Кушать обогащенные клетчаткой продукты. Продукты, богатые клетчаткой, такие как овес, цельно зерновой хлеб, неочищенный рис, бобы, горох, чечевица, помогут оставаться сытым дольше, а это важно для тех, кто хочет похудеть.

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