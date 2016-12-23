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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 6 советов, которые способствуют похудению
    Опубликовано: 2016-12-23 17:24:05

    Американские диетологи разработали 12–недельную программу похудения, которая включает простые рекомендации, способствующие потере веса.

    1.Не пропускать завтрак. Исследование показывает, что человек, который завтракает, худеет быстрее, получает больше питательных веществ и чувствует себя более бодрым в течение дня.


    2.Питаться регулярно. Некоторые люди думают, что, пропуская один из приемов пищи – обед, например, они могут быстрее сбросить лишний вес, однако было доказано, что регулярный прием пищи в течение дня помогает сжечь калории быстрее и уменьшить искушение съесть продукты с высоким содержанием жира и сахара.
    3.Кушать больше фруктов и овощей. Фрукты и овощи содержат мало калорий, много клетчатки, витаминов и минералов – это существенные показатели для успешного похудения.


    4.Пить много воды. Люди иногда путают жажду с голодом. Иногда достаточно стакана воды, вместе того, чтобы что–то съесть. Надо стремиться выпивать 6–8 стаканов (1, 2 литра) жидкости, предпочтительно воды, каждый день.
    5.Кушать обогащенные клетчаткой продукты. Продукты, богатые клетчаткой, такие как овес, цельно зерновой хлеб, неочищенный рис, бобы, горох, чечевица, помогут оставаться сытым дольше, а это важно для тех, кто хочет похудеть.

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