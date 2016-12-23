Афродизиаки вредны: советы

Афродита – греческая богиня любви, красоты и изобилия. В ее честь названы вещества, стимулирующие сексуальную активность.

Самое известное возбуждающее средство – шпанская мушка, которая изготовлена из яда золотисто–зеленого жучка. Кровь и железо этого жучка содержат кантаридин – кристаллическую субстанцию, которая при попадании в мочеиспускательный канал вызывает воспаление ткани внутренних стенок, то и это вызывает приток крови к половым органам. Однако это вещество очень токсично, 40–80 мг может привести к летальному исходу.

Также афродизиаками являются:

Устрицы и моллюски, а также другие морепродукты

Бананы, сельдерей, спаржа

Мед

Женьшень

Шоколад

Земляника и шампанское

Чили, карри, и другие специи

Согласно заявлениям FDA, ни одно возбуждающее потенцию средство не было научно проверено. Действительно, как в случае со шпанской мушкой, некоторые афродизиаки могут даже потенциально опасными. Также важно помнить, что возбуждающие вещества находятся в классе травяных добавок, и их производство и качество не регулируются.

Иногда в качестве возбуждающих средств используются наркотики. Алкоголь, марихуана, кокаин, амфетамины и барбитураты, например, помогают уменьшить напряжение и вызвать возбуждение. Однако, вместо этого ожидаемого результата, чаще всего наркотические вещества снижают сексуальную активность и наносят серьезный вред организму.

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