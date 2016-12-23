4 продукта, опасных для беременных

Определенные продукты потенциально опасны для беременной женщины, потому что они могут содержать токсины и патогенные бактерии, которые через плаценту попадают к плоду.

Сырые или яйца всмятку могут быть заражены сальмонеллами – бактерии, которые патогенны для организма человека. Соответственно, желательно не употреблять продукты, содержащие яйца.

Сырое или недоваренное мясо могут, также, содержать сальмонеллы или паразиты токсоплазмы. Если беременная женщина заразилась токсоплазмой, то это может иметь очень серьезные последствия, вплоть до летального исхода.

Сырые морепродукты. Суши, например, могут быть заражены солитерами или другими паразитами. Замораживание и достаточная кулинария обычно убивает все вредные для организма вещества. Касательно рыбы – рыба из океана более безопасна, чем из пресной воды.

Продукты, содержащие искусственные подсластители, обычно безопасны. Однако, некоторые исследования показывают, что сахарин неблагоприятно воздействует на развитие плода.

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