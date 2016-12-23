Кальций повышает риск инсульта

Женщины, которые принимают больше чем 1 400 миллиграммов в день, вдвое чаще подвержены риску сердечно–сосудистых заболеваний, – предполагает шведское исследование.

"Многие люди увеличивают дозу кальция, чтобы предотвратить потерю костной массы, и ранее ученые выдвигали гипотезу, что , прием кальция вместе с витамином D может улучшить сосудисто–сердечную систему", – утверждает доктор Грегг Фонэроу (Gregg Fonarow), преподаватель кардиологии в Калифорнийском университете (University of California).

Однако, последние работы ученых показывают кардинально противоположные результаты: прием добавок кальция увеличивает риск сердечно–сосудистых заболеваний. Ученые из университета Упсалы в Швеции (Uppsala University), проанализировала данные по 61 000 женщин, которые сдавали маммографию.

На протяжении 19 лет, около 12 000 женщин умерли. Самые высокие показатели смерти были замечены среди женщин, которые принимали более, чем 1 400 миллиграммов в день, – отметили авторы.

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