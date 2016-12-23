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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сокращение соли в рационе спасет 500 тысяч жизней
    Опубликовано: 2016-12-23 10:24:12

    Сокращение соли в рационе американцев спасет сотни тысяч жизней в течение 10 лет, – уверены эксперты из Соединенных Штатов.

    Лишняя соль, основной источник натрия, способствует высокому кровяному давлению и сердечно–сосудистым заболеваниям.

    Уменьшение дозы соли в рационе до 2 300 миллиграммов в день – спасло бы 500 000 – 850 000 жизней, сократило бы количество сердечных приступов. Однако, на данный момент средний американец потребляет приблизительно 3 500 мг в день.

    Многие считают, что достаточно убрать солонку со стола и суточная доза соли в рационе сократится, однако 80% натрия человек получает из полуфабрикатов, отметила автор Пэм Кокссон (Pam Coxson), математик университета Калифорнии (University of California).

    Хлеб и другие хлебобулочные изделия составляют приблизительно одну треть ежедневного потребления натрия. Следующими продуктами с высоким содержанием натрия, являются полуфабрикаты, особенно мясные.

    В пищевой промышленности соль добавляют с целью увеличения срока хранения продуктов и в качестве ароматизатора.

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