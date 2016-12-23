Диету обвинили в провокации инсультов

Люди, соблюдавшие «южную диету» 6 дней в неделю, оказались на 30% более предрасположенными к инсульту", – утверждает автор исследования Сюзанна Джадд (Suzanne Judd), эпидемиолог в университете Алабамы (University of Alabama).

Эта программа питания включает сладкие напитки, соленые и жареные продукты с высоким содержанием жиров. Исследование было представлено на международной Конференции по вопросам инсульта (International Stroke Conference) в Гонолулу, Гавайи.

В исследовании приняло участие более, чем 30 000 человек в возрасте от 45 и старше. Они заполнили специально разработанные анкеты, из ответов на которые ученые и сделали выводы.

Брайан Сильвер (Brian Silver), невропатолог в больнице Род–Айленда говорит, что был удивлен, узнав, что почти две трети риска инсульта происходят из–за такого способа питания. "Это свидетельствует о том, что не стоит обвинять во всем гены; что необходимо приложить усилия, чтобы поддерживать здоровый образ жизни".

Также, ученые рассматривают такие вопросы, как влияние генетики и культурных особенностей на образ питания. Эти результаты были представлены на медицинской конференции. Однако, их нужно считать предварительными, поскольку не прошли еще процесс рецензирования.

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