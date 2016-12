Думаете о ботоксе: позаботьтесь о безопасности Опубликовано: Инъекции ботокса включают в себя лекарственные препараты бутолотоксина, которые разглаживают морщины, блокирую нервно–мышечную передачу. По статистике американского общества эстетической пластической хирургии (American Society for Aesthetic Plastic Surgery), эта процедура становится с каждым годом все более и более популярной. Однако немногие знают, что ботулотоксин вызывает, также ботулизм и другие проблемы со здоровьем, если его неправильно ввести. Американское общество дерматологической хирургии (The American Society for Dermatologic Surgery) дает рекомендации, на что обратить внимание, планируя эту процедуру. Убедитесь, что доктор, который делает инъекции, высококвалифицированный специалист в области лицевой косметической хирургии.

Удостоверьтесь, что кабинет врача качественно и профессионально оборудован.

Узнайте детально о рисках, преимуществах и недостатках данной процедуры.

Избегайте употребления алкоголя и оставайтесь в вертикальном положении в течение нескольких часов после введения инъекций. zdravoe.com