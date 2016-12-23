Инъекции ботокса включают в себя лекарственные препараты бутолотоксина, которые разглаживают морщины, блокирую нервно–мышечную передачу.
По статистике американского общества эстетической пластической хирургии (American Society for Aesthetic Plastic Surgery), эта процедура становится с каждым годом все более и более популярной.
Однако немногие знают, что ботулотоксин вызывает, также ботулизм и другие проблемы со здоровьем, если его неправильно ввести.
Американское общество дерматологической хирургии (The American Society for Dermatologic Surgery) дает рекомендации, на что обратить внимание, планируя эту процедуру.
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Убедитесь, что доктор, который делает инъекции, высококвалифицированный специалист в области лицевой косметической хирургии.
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Удостоверьтесь, что кабинет врача качественно и профессионально оборудован.
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Узнайте детально о рисках, преимуществах и недостатках данной процедуры.
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Избегайте употребления алкоголя и оставайтесь в вертикальном положении в течение нескольких часов после введения инъекций.