  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Думаете о ботоксе: позаботьтесь о безопасности
    Опубликовано: 2016-12-23 06:34:13

    Инъекции ботокса включают в себя лекарственные препараты бутолотоксина, которые разглаживают морщины, блокирую нервно–мышечную передачу.

    По статистике американского общества эстетической пластической хирургии (American Society for Aesthetic Plastic Surgery), эта процедура становится с каждым годом все более и более популярной.

    Однако немногие знают, что ботулотоксин вызывает, также ботулизм и другие проблемы со здоровьем, если его неправильно ввести.

    Американское общество дерматологической хирургии (The American Society for Dermatologic Surgery) дает рекомендации, на что обратить внимание, планируя эту процедуру.

    • Убедитесь, что доктор, который делает инъекции, высококвалифицированный специалист в области лицевой косметической хирургии.
    • Удостоверьтесь, что кабинет врача качественно и профессионально оборудован.
    • Узнайте детально о рисках, преимуществах и недостатках данной процедуры.
    • Избегайте употребления алкоголя и оставайтесь в вертикальном положении в течение нескольких часов после введения инъекций.

    zdravoe.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...